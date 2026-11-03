El oficialismo negocia con aliados para avanzar con el Presupuesto 2027

La Libertad Avanza (LLA) buscará esta semana avanzar en las negociaciones por el Presupuesto 2027. Pero para eso necesita de los votos de los bloques aliados y del respaldo de gobernadores afines, que ahora no solo reclaman cambios en ese proyecto clave, sino también piden aprobar otras iniciativas.

La intención del oficialismo es poder mantener conversaciones informales en los próximos días para poder cerrar los acuerdos que permitan firmar el dictamen el 17 y 18 de noviembre. La idea es llevar la iniciativa al recinto, a más tardar, el 25 de noviembre.

El miércoles pasado, LLA postergó pasado la firma del dictamen de mayoría del Presupuesto 2027, luego de la reunión que mantuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, con representantes de la UCR, el PRO, y Argentina Federal.

También existen contactos con los legisladores de Provincias Unidas, de Elijo Catamarca y de Independencia.

De hecho, los reclamos de los bloques dialoguista son diversos, pero coinciden en un punto: quieren una rebaja del Impuesto a los Combustibles. El argumento es que el objetivo de la recaudación de ese tributo -que es el mantenimiento de las ruta nacionales- no se está cumpliendo. Además, exigen garantizar los fondos para discapacidad.

Pero no solo plantean cambios en el Presupuesto. Por ejemplo, la UCR espera que también se avance con el proyecto de incentivo a las inversiones relevantes, aprobado por el Senado y cuya autoría corresponde al senador Eduardo Vischi.

En tanto, los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Salta, Gustavo Sáenz; de Jujuy Carlos Sadir; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martin Llayora, exigen que se avance con la discusión de la ley de Biocombustibles, que se frenó la semana pasado por un reclamo de legisladores bonaerenses.

Reclamos del PRO y la UCR

Por su parte, el PRO quiere tener garantizado los fondos de coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, la baja del IVA para los huevos y sus derivados del 21% al 10,5%, y un mecanismo que garantice los plazos y las tarifas de las obras públicas en rutas nacionales.

El tema de los fondos de coparticipación correspondientes a la ciudad de Buenos Aires es un asunto que el oficialismo considera podrá resolverse mediante negociaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Además, la UCR y otros bloques aliados piden eliminar cuatro artículos del proyecto presupuestario que afectan al sistema asistencial y normativo de salud

Otro punto sin resolver es el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto contempla $7,3 billones para el sector, mientras que los rectores reclaman elevar los recursos a $11 billones.

El poroteo

El bloque libertario cuenta con 95 diputados y necesita reunir al menos 129 legisladores presentes para alcanzar el quórum y habilitar el tratamiento del proyecto.

Para construir una mayoría, el oficialismo busca sumar el respaldo de la UCR, el PRO, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, que aportarían en conjunto 22 votos; los 9 integrantes de Argentina Federal; 2 de Producción y Trabajo; y alrededor de 10 representantes de Provincias Unidas.

Con esos apoyos, el Gobierno podría alcanzar una base de aproximadamente 138 votos entre legisladores propios y aliados, aunque el resultado dependerá de las negociaciones y de la posición definitiva de cada bloque.

Gastos, ingresos e inflación

El proyecto de Presupuesto para 2027 prevé gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno. Por su parte, los recursos consolidados, principalmente provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social, se estiman en $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.

En cuanto a las principales variables macroeconómicas, el Poder Ejecutivo estima una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar de $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.

Respecto de la composición del gasto, el gasto en servicios sociales ascendería a $150.913.491,9 millones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.

El proyecto también proyecta un crecimiento del consumo privado del 3,4% durante 2027 y una expansión del consumo público del 0,6%.

En conjunto, las cifras muestran una apuesta del Ejecutivo por un aumento de los recursos que permita cubrir el crecimiento del gasto, manteniendo un esquema de política fiscal que incorpora previsiones de inflación y tipo de cambio relativamente altas.

La diferencia entre recursos y gastos consolidados sugiere margen para la atención de la deuda y el financiamiento de políticas sociales, aunque la evolución real dependerá de la ejecución presupuestaria y del desempeño de la economía frente a las proyecciones.