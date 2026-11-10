El Papa en Argentina: el análisis de Financial Times, The Wall Street Journal y The New York Times

La prensa internacional remarcó que, sin una confrontación explícita, los mensajes del papa León XIV resonaron como cuestionamientos directos al programa de austeridad y desregulación impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El británico Financial Times catalogó el episodio como uno de los momentos de mayor tensión de la gira del Sumo Pontífice. El medio puso el foco en uno de los pasajes más resonantes del discurso papal en el Palacio Libertad, donde León XIV advirtió: “La economía debe estar al servicio de las personas, y no las personas al servicio de la economía”. Asimismo, el periódico destacó las advertencias del Papa sobre el impacto de las medidas en adultos mayores, familias en la incertidumbre y trabajadores que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.

Por su parte, The Wall Street Journal adoptó un enfoque más incisivo con un título de alto impacto: "Un Papa misionero se enfrenta a un populista armado con una motosierra en Argentina". El diario estadounidense contrastó el mensaje compasivo hacia los sectores vulnerables con la reforma económica radical del Gobierno, cuyo símbolo político es el ajuste fiscal y la reducción drástica del gasto público.

En la misma línea, The New York Times tituló "El papa León le dice al presidente Milei que la economía debe servir a los necesitados", vinculando la visita con las divergencias históricas y actuales entre la visión de la Iglesia católica sobre la pobreza y la desigualdad frente al ideario del mandatario.

Interpretaciones cruzadas y contexto económico

Mientras que los sectores opositores celebraron las palabras del Sumo Pontífice como una crítica al rumbo oficial, el oficialismo intentó capitalizar pasajes del discurso (como la defensa del derecho a vivir del propio trabajo) bajo la óptica del libre mercado.

Por su parte, Milei calificó el mensaje papal como una "clase magistral superlativa". No obstante, artículos como el del Financial Times contextualizaron el escenario político y social, señalando que el alivio inicial por la desaceleración inflacionaria convive hoy con una creciente frustración ciudadana ante el estancamiento de la actividad, estimaciones de recesión técnica en el tercer trimestre de 2026 y un índice de aprobación presidencial ubicado en torno al 38,5% según la consultora AtlasIntel.

La agenda del viaje también incorporó otros debates contemporáneos, como la advertencia de León XIV sobre la necesidad de una estricta conciencia ética frente al desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial, postura contrastante con la desregulación que promueve la gestión que encabeza Milei, así como la situación de vulnerabilidad que atraviesan sectores como las personas con discapacidad ante los recortes presupuestarios.

De este modo, la prensa internacional retrató una visita que funcionó como una vidriera global de un debate profundo: el dilema sobre el costo social de las reformas económicas, la responsabilidad estatal y la protección de los sectores más desprotegidos en la Argentina actual.