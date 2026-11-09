El Papa en Argentina: “La economía debe estar al servicio de la persona, no al revés”

En su primer mensaje en la Argentina, ante el presidente, Javier Milei, la dirigencia política y representantes de la sociedad civil que lo escuchaban en el palacio Libertad, el papa León XIV pronunció un discurso potente, con temas que entrelazaron política, economía y espiritualidad y que en varios fragmentos interpelaron a sus oyentes. Advirtió que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. Recordó emocionado a Francisco. Y bregó por “el cuidado de la palabra” en la vida pública, “la búsqueda paciente de acuerdos”, la disposición a “reconocer a quien piensa de manera distinta” y la “unión nacional.

Con Milei como único espectador sentado a su lado en el escenario, el Santo Padre habló de todo: apostó por el diálogo, la concordia, el bien común y la unión nacional. También pido por el reconocimiento del trabajo y el fortalecimiento de la educación. El cuidado por la dignidad de los enfermos, discapacitados y jubilados fue otro de los ejes de su mensaje, en el que incluso tuvo menciones para el “Martín Fierro”, Borges, el tango y Gardel.

“Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar. La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó el Sumo Pontífice en uno de los pasajes más contundentes de su intervención y que adquiere especial relevancia en un contexto marcado por el ajuste.

Tras mostrarse “profundamente alegre” por encontrarse “en esta querida tierra argentina”, la patria “donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia”, León XIV puso el foco en la responsabilidad de quienes gobiernan.

“La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio”, sostuvo, y reclamó prudencia, conciencia de los límites del poder y decisiones orientadas al conjunto de la comunidad.

Eje en la democracia

La convivencia democrática ocupó un lugar central en las primeras palabras de León XIV en el país, al defender el sufragio, la libertad de expresión y el respeto por las instituciones, pero advirtendo que la democracia no se agota allí. Sino que también se construye en la disposición a escuchar, en el cuidado de las palabras y en la búsqueda paciente de acuerdos, reconociendo “en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”.

En materia educativa, reivindicó la tradición argentina de ampliar el acceso a la enseñanza, la universidad y la investigación para que los jóvenes puedan desarrollarse en su propio país.

En un párrafo que sensibilizó a muchos y caló hondo en estos tiempos, planteó: “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”.

Más adelante, el Papa se preguntó “¿qué lugar ocupan en nuestras decisiones quienes todavía no han nacido?”. Aprovechó aquí para exponer su oposición al aborto, aclarando que “nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural” y que “la misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad”.

Agregó que corresponde entonces “cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”.

León XIV se refirió también a la corrupción, el crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de armas y drogas. Males que -alertó- “dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común”. Y reclamó puntualmente por la integridad de quienes gobiernan, “pues la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.

En el plano regional, y en medio de los desencuentros con países como Brasil, llamó a fortalecer la cooperación sudamericana y a resolver las tensiones mediante el diálogo y el derecho.

Hacia el final, el Papa le dio la razón a Gardel, al afirmar que “sí, es un soplo la vida, pero perdura el bien que cada generación haya sabido custodiar y transmitir. Y la fe nos invita a mirar (...) hacia la felicidad eterna a la que Dios nos llama”.

Invitó luego a “mantener vivo aquel propósito de constituir la unión nacional, proclamado en el Preámbulo de su Constitución” e hizo suyas las palabras de Francisco para pedir “que el Señor los haga crecer como pueblo”.