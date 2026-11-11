El papa León cerró su histórica visita a la Argentina: "Me he sentido como en casa"

Antes de partir rumbo a Perú y concluir su visita pastoral a la Argentina, el papa León XIV publicó un último mensaje en la red social X, en el que agradeció el recibimiento que tuvo durante los cuatro días de actividades en el país y destacó el vínculo que construyó con los argentinos. “Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, expresó.

En otro pasaje de su mensaje, el Pontífice hizo una referencia especial a su antecesor, Francisco, nacido en la Argentina, y bromeó sobre el vínculo que ahora lo une al país. “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, manifestó.

Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también despidió al Santo Padre con una publicación en X. “Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria”, escribió.

En su mensaje, destacó la recepción que tuvo el Pontífice durante su estadía y consideró que los argentinos estuvieron “a la altura de esta histórica visita pastoral”. Además, señaló que las jornadas estuvieron marcadas por el amor, la esperanza y la fe, y sostuvo que permanecerán “para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos”.

La despedida oficial se realizó minutos después de las 14 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Hasta allí llegaron el presidente Javier Milei, Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, entre otros integrantes del Gabinete nacional. El mandatario saludó al Papa y a los obispos presentes y lo acompañó hasta la escalerilla del avión, antes de su partida hacia Perú.