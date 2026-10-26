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El papa León XIV confirmó que viene a la Argentina

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", escribió en su cuenta en X

Por Redacción

El papa León XIV confirmó este lunes su viaje a la Argentina luego de haber sido operado recientemente por un adenocarcinoma pulmonar: "¡Argentina, allá vamos!", publicó a través de un mensaje en su cuenta de X.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", comienza el posteo del Papa, en el que agrega que "que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú".

"La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que el viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente", indicó el Vaticano en una nota.

El Sumo Pontífice llegará el domingo 8 de noviembre, en el marco de su primera visita oficial que se extenderá hasta el miércoles 11. Su agenda incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El Papa llegará a las 16:30hs. en un vuelo procedente de Uruguay, y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, además de brindar un discurso en el Palacio Libertad.

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