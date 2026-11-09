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Política y Economía

El Papa León XIV se reúne en la UCA con sindicalistas, empresarios y movimientos sociales

El Sumo Pontífice mantendrá una reunión en la sede de la Universidad Católica Argentina con los principales actores del mundo del trabajo y la producción

Por Redacción

En la continuidad de su intensa agenda oficial en el país, el Papa León XIV encabezará este lunes por la tarde un estratégico encuentro en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA). La actividad está programada para las 16:10 y reunirá en un mismo ámbito a los principales actores del sector laboral, socio-productivo y sindical de la Argentina.

El encuentro contará con la presencia de dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), representantes de cámaras empresariales y referentes de diversos movimientos sociales. La cita en la UCA busca consolidar una mesa de diálogo directo entre el Santo Padre y los referentes de la producción y el trabajo en un momento clave de la coyuntura socioeconómica del país.

Asimismo, se prevé que la alocución del Pontífice mantenga la línea de sus discursos previos, enfatizando la dignidad del trabajo, la concertación social y la atención a las poblaciones más vulnerables.

En esa línea, la universidad funciona además como base operativa para los más de 2.600 periodistas nacionales e internacionales acreditados para cubrir la visita papal.

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