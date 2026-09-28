El Papa León XIV visitará una institución bonaerense

El Cottolengo Don Orione de Claypole recibirá al papa León XIV el lunes 9 de noviembre, durante su visita a la Argentina. La institución, ubicada en el partido de Almirante Brown, fue inaugurada en 1936 y actualmente alberga a 410 residentes.

Alrededor de 400 personas trabajan diariamente en la atención y el acompañamiento de los residentes. El padre Aníbal Quevedo, sacerdote de la obra y consejero provincial de los Cottolengos de Argentina, Uruguay y Paraguay, explicó que “un cottolengo es una institución que pertenece a la obra Don Orione donde se brinda un servicio que técnicamente se llama hogar permanente para personas con discapacidad y centro de día”.

La institución desarrolla actividades para los residentes, entre ellas talleres de cocina, baile, reciclaje, jardinería e información y actualidad. También se realizan caminatas y actividades religiosas como parte de la vida cotidiana.

“El Cottolengo lo que busca es que las personas con discapacidad puedan ser felices”, sostuvo Quevedo. El sacerdote explicó que el trabajo también apunta a conocer los gustos, deseos e ideas de cada residente y promover su autonomía.

En ese sentido, señaló que las decisiones cotidianas forman parte del acompañamiento. “Son decisiones que uno podrá considerar pequeñas, pero que muestran autodeterminación y que a ellos los llena de alegría”, afirmó el sacerdote.

La institución también cumple un rol familiar para algunos residentes. Quevedo explicó que muchos no tienen familiares o mantienen poco contacto con ellos. “Para la mayoría, su familia es el Cottolengo, por eso nosotros llamamos al Cottolengo hogar”, sostuvo.

La llegada de León XIV también busca poner el foco en la situación de las personas con discapacidad. “Para nosotros la visita del Papa significa una visibilización, que me parece que nunca tuvimos”, afirmó Quevedo al referirse al impacto que tendrá el encuentro.

El sacerdote remarcó que la institución mantiene un perfil alejado de posiciones partidarias y planteó que la visita puede abrir una discusión sobre la situación del sector. “Me parece que la visita del Papa nos va a interpelar respecto a qué está haciendo cada uno frente a la discapacidad”, señaló.

“La visita pastoral del Papa comienza en el Cottolengo el lunes 9 de noviembre”, afirmó Quevedo. Y agregó que el encuentro representa “un aliento para cada uno y una interpelación a la sociedad para que todos podamos aportar lo mejor para la discapacidad”.