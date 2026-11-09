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El Papa, en el Cottolengo Don Orione: "Gracias por recibirme con tanto entusiasmo y alegría"

Arribó en el papamóvil Es la primera actividad del día, previa a la misa que brindará en Palermo

Por Redacción

La agenda de actividades del papa León XIV para este lunes, comenzó en el Cottolengo Don Orione y finalizará, cerca de la noche, en la Casa Arzobispal, en una cena con los obispos argentinos.

Desde la Nunciatura Apostólica en la Ciudad, viajó hacia la provincia de Buenos Aires e ingresó, minutos antes de las 9hs., al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole, en el con el papamóvil, ante una multitud que lo saludaba a su paso.

Allí caminó por el parque en el que conviven más de 400 personas con discapacidad y fue recibido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Luego fue el turno de conocer los testimonios de dos de las personas que viven allí, posteriormente cantó Abel Pintos y a continuación León XIV brindó un pequeño discurso.

"Estoy muy contento de poder compartir este momento con todos ustedes", comenzó el Papa, quien además agradeció "por recibirme con tanto entusiasmo y alegría".

"Hay lugares, como este, donde la caridad no sólo se ve en las obras sino que se reconoce hasta en el aire que se respira", continuó, afirmó que "deseo que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad" y volvió a recordar a Francisco al decir que "dijo que `todos estamos llamados a ser santos´".

A las 11:30hs. volverá a la Ciudad de Buenos Aires, donde llevará a cabo la Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, con un mensaje dedicado a las familias y cerca de las 13hs., el Sumo Pontífice comenzará su despedida. Al igual que en Claypole, habrá un cierre musical.

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