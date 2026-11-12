El Papa se despidió en Luján “¡Argentina, levántate y camina; ama!”

La emoción de los más de dos millones de fieles (según el Vaticano; 3,5 millones, de acuerdo con estimaciones de la policía provincial) que se congregaron en la Plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján contagió en la mañana de ayer al Papa León XIV, al que incluso las cámaras de la transmisión oficial captaron en un momento llevándose una de sus manos al ojo izquierdo, como intentando secarse las lágrimas en la última misa de este viaje apostólico a la Argentina.

Ante el mar de personas que lo aguardaba -en muchos casos acampando desde la noche anterior- el Santo Padre presidió la celebración vestido de celeste y blanco.

Dirigiéndose a la multitud que lo vivó en cada momento de la Eucaristía, dijo que durante estos días en el país pudo ver “la riqueza de Argentina, no solo en su geografía sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso” y agradeció a Dios “la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar entre mate y mate, una mano tendida para el que lo necesita”.

“VAYAN Y ANUNCIEN”

Uno de los momentos más conmovedores de su mensaje fue cuando propuso: “¡Vayan y anuncien!” porque “no podemos callar lo que hemos visto y oído”. Y agregó: “Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien”, para enseguida enviar una inyección de entusiasmo en tiempos difíciles: “Argentina, levántate y camina”, arengó. Acto seguido citó a San Angustín, que decía: “Ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz no puede brotar sino el bien”.

Al despedirse de la tierra que vio nacer a Jorge Bergoglio y tuvo que esperar casi 40 años por la visita de un Pontífice, León XIV volvió a evocar a Francisco, que “siempre llevó a la ‘Patroncita morena’ en su corazón. Él nos enseñó con su vida, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre”.

Tras agradecerle a Dios “por tantos dones que ha derramado sobre este país” e instar a recorrer un itinerario de cuatro pasos -la reconciliación, la iluminación por medio de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión-, el Papa advirtió que “muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas”.

Pero es en esos momentos oscuros, dijo, donde “comprendemos los sentimientos de María al pie de la cruz, con su corazón de madre desgarrado de dolor. Al mismo tiempo, así como María, en ese terrible momento de su vida, recibió de su Hijo una nueva misión, acogiendo en su corazón de madre a toda la humanidad, también nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación, que renueven en nosotros la paz, la esperanza y la caridad”.

Convocó entonces a reconocer nuestras faltas y pedir perdón al Señor “por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar; perdón por aquellos ojos que al mirar los míos no quise mirar”, como reza la Zamba del perdón.

Lo que necesitamos -reflexionó- es “reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”.

El Papa León exhortó luego a ser partícipes de la comunión: “Cristo mismo nos invita a su mesa, y en ella somos bienvenidos todos”, un llamado que inspiró a los fieles a estar dispuestos a recibir y tender la mano “especialmente a los más necesitados; los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica”.

El Sumo Pontífice recordó que su Pontificado inició un 8 de mayo, día en que se conmemora a Nuestra Señora de Luján, por lo que su misa de despedida tuvo un sabor especial: “Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado”, le pidió.

Recibido entre hits religiosos como “Alma Misionera” y al grito de “¡Viva el Papa!”, León XIV retribuyó tantas muestras de afecto de un pueblo ansioso por esta visita.

“Gracias por recibirme con los brazos abiertos”, les dedicó el Vicario de Cristo que también dijo haberse sentido aquí “como en casa”. Casi como disculpándose por su partida, y cuando la multitud empezaba a cantarle “el Papa no se va”, retomó el ejemplo de la Virgen de Luján, que llegó a Argentina “en una carreta y ya no quiso continuar su camino, se quedó para siempre con ustedes” para explicar que “el Sucesor de Pedro debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón”.

Ya sobre el final, encomendó el país a la Virgen de Luján, para que guíe y acompañe al pueblo argentino en su peregrinar.

“Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad, suscita en ellos el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y de misión, iluminados por la Palabra de tu Hijo Jesucristo y cimentados firmemente en Él”, le pidió a la Patrona de los argentinos.