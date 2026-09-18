El peaje más caro de Argentina, en la Provincia: $37.000 por 5 Km y denuncian que es "ilegal"

Un peaje de la Provincia de Buenos Aires sería el más caro de la Argentina. Es que el transporte pesado debe pagar $37.000 para recorrer apenas 5 kilómetros del ex Camino Provincial Ruta 87 (Acceso Sánchez), entre la Ruta Nacional 9 y el acceso al complejo Industrial Ramallo-San Nicolás, por donde salen cargas de la siderúrgica del grupo Techint -Ternium Argentina, la ex Siderar- y las de Bunge, Loma Negra, Xtore y Flipasto.

En ese marco, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) informó este viernes que presentó una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación solicitando la intervención urgente del Gobierno para suspender un “peaje municipal encubierto” y la sobretasa a los combustibles en el Partido de Ramallo. Aunque es un aspecto que impacta en todo el transporte, tiene su incidencia directa en lo que es el traslado de cargas agropecuarias, ya que uno de los caminos afectados es el que comunica hacia el puerto de San Nicolás.

Según FADEEAC, a través de la Licitación Pública 3/25, el Municipio de Ramallo adjudicó a la empresa Plus Byte SRL la instalación de dos pórticos tecnológicos en el mencionado camino. En concreto, la normativa municipal proyecta cobros de hasta $37.000 por cada pesaje dinámico y $25.000 adicionales por el ingreso a predios industriales o playas de estacionamiento mediante un dispositivo electrónico (TAG).

Este esquema representa un costo por kilómetro 120% más caro que el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo, y se suma a la tasa del 2% sobre cada litro de combustible que la comuna cobra en las estaciones de servicio locales desde enero. “No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento. Si este modelo se replica en otros municipios, no solo se absorbe el margen operativo de las empresas de transporte, sino que se fragmenta el comercio interior, se encarecen las exportaciones y se afecta directamente la competitividad del país”, advirtió Cristian Sanz, presidente de FADEEAC.

Según pudo saber EL DIA de fuentes confiables, el concesionario percibe el 50% de lo recaudado, calculado sobre el total ingresado por la tasa de tránsito pesado y por las multas. Se indicó que sólo por la planta Ternium ingresan unos 10 mil camiones por mes, por lo que se embolsarían unos $37.000.000. En tanto que la inversión declarada ronda los $11 mil millones entre el pórtico y el área de servicios.

Cabe destacar que en su presentación, FADEEAC también fundamentó que la medida configura una doble imposición tributaria e inconstitucional que viola la Ley de Coparticipación Federal (Ley 23.548) y la Ley Nacional de Combustibles (Ley 23.966). Al no existir una contraprestación directa de servicio ni una afectación específica de los fondos -los cuales ingresan en un 100% a las arcas municipales y se reparten en un 50% con el concesionario privado-, la entidad solicitó al Ministerio de Economía que pida una medida cautelar de suspensión inmediata ante la Justicia, replicando las acciones promovidas por el Estado Nacional contra otros municipios como Tres de Febrero, San Isidro, San Martín y Morón.

Según los Pliegos de Bases y Condiciones, la concesión otorgada por 20 años obliga al privado al mantenimiento del tramo, bacheo, luminarias y demarcación. “Sin embargo, la recaudación proyectada supera de manera desproporcionada cualquier costo de conservación vial”, se quejó FAEEAC.