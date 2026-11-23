La interna del peronismo comenzó a mostrar señales cada vez más claras de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Mientras Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa fortalecen su vínculo político y avanzan en una construcción conjunta, Axel Kicillof profundiza su propio armado y aparece cada vez más distanciado del espacio que reúne al kirchnerismo, el Frente Renovador y distintos sectores del justicialismo. La posible suspensión de las PASO suma incertidumbre a una disputa que todavía no tiene candidatos definidos.

Un encuentro realizado en San Fernando, en el marco de las actividades por el Día de la Militancia, dejó al descubierto el nuevo escenario interno del Partido Justicialista. La convocatoria reunió a dirigentes del Frente Renovador, el PJ Federal, La Cámpora, intendentes y referentes de distintas provincias. Sin embargo, una de las principales lecturas políticas fue la ausencia de Kicillof y la consolidación de un entendimiento entre Cristina y Massa.

Según un análisis publicado por Infobae, firmado por el periodista Joaquín Múgica Díaz, el acuerdo entre la expresidenta y el exministro de Economía atraviesa uno de sus momentos de mayor solidez. Ambos sectores buscan construir una alternativa electoral que tenga capacidad de competir en 2027, aunque todavía no está definido quién encabezará ese proyecto.

La foto de San Fernando también funcionó como un mensaje hacia el gobernador bonaerense. Del encuentro participaron dirigentes con peso territorial y político, entre ellos representantes del peronismo federal y de la Liga de Intendentes. La intención fue mostrar una estructura capaz de reunir diferentes corrientes del justicialismo, incluso aquellas que no terminan de identificarse con el proyecto presidencial de Kicillof.

En ese esquema, Massa aparece como una figura central para articular voluntades. Aunque evita confirmar una eventual candidatura presidencial, durante el encuentro mencionó otros posibles postulantes, como Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota. Su nombre, de todas maneras, también aparece entre las alternativas para encabezar una fórmula.

Cristina, por su parte, mantiene una participación activa en las discusiones partidarias y conserva influencia sobre una parte importante del espacio. La relación con Massa, que comenzó a consolidarse durante la construcción del Frente de Todos en 2018, volvió a ganar protagonismo y hoy funciona como uno de los principales ejes de la reorganización peronista.

Del otro lado aparece Axel Kicillof, quien sostiene su propio armado político a través del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). El gobernador bonaerense busca ampliar su construcción más allá de la provincia de Buenos Aires y posicionarse como una alternativa presidencial, pero encuentra resistencias dentro de sectores que hasta hace poco compartían el mismo espacio político.

La crítica que surge desde el entorno del encuentro de San Fernando apunta a su capacidad de conducción y a la falta de integración de otros dirigentes en su proyecto. En ese sentido, el sector que reúne a Cristina y Massa considera que el mandatario provincial fue construyendo un espacio propio que terminó alejándolo de buena parte del peronismo.

La distancia también se refleja en la relación personal y política entre Kicillof y la expresidenta, quienes llevan varios meses sin mantener un encuentro. Mientras el gobernador continúa con su agenda territorial y política, el kirchnerismo y el massismo avanzan en una estrategia que busca reunir a los sectores que no encuentran representación en el MDF.

De todos modos, la posibilidad de una ruptura definitiva todavía no está definida. El peronismo necesita encontrar una fórmula que evite una fragmentación electoral y permita ordenar las distintas aspiraciones presidenciales.

Uno de los factores que puede modificar por completo el escenario es la posible suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones nacionales de 2027. Aunque todavía depende de una definición legislativa, dentro del justicialismo ya comienzan a trabajar sobre la posibilidad de que ese mecanismo no esté disponible.

Para Kicillof, las PASO representaban una herramienta importante para disputar la candidatura presidencial y medir fuerzas con otros referentes del espacio. Sin ellas, la definición podría quedar sujeta a un acuerdo político entre los principales sectores o a la organización de una interna partidaria.

Entre las alternativas que se analizan aparece una primaria abierta organizada por el propio peronismo, con participación de un padrón nacional y financiamiento de los sectores que impulsen la convocatoria. Sin embargo, existen dudas sobre su viabilidad económica, logística y política.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, había planteado públicamente que el peronismo debía ser capaz de organizar una interna si pretendía resolver democráticamente sus diferencias. La postura refleja la preocupación del sector de Kicillof ante la posibilidad de que las candidaturas terminen resolviéndose en una mesa de negociación donde el gobernador tenga menos protagonismo.