El PJ cruzó a gobernadores por el apoyo a Milei: "Una rotonda no salva a una provincia"

La caída de la sesión en la Cámara de Diputados, donde la oposición no logró reunir el quórum necesario para intentar derogar el mega DNU 70/2023, abrió un frente de tormenta interna dentro del peronismo. El malestar se concentra en el rol de los gobernadores provinciales cuyos legisladores se ausentaron del recinto, un gesto político interpretado por el kirchnerismo y sectores afines como un guiño directo a la Casa Rosada.

Dentro del gabinete bonaerense, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, expresó con dureza la disconformidad del sector que responde a Axel Kicillof y cuestionó a los mandatarios que priorizan negociaciones bilaterales con el Ejecutivo nacional por encima de una estrategia común.

Durante una entrevista, Katopodis fue categórico al rechazar la lógica de los acuerdos sectoriales a cambio de fondos o infraestructura menor. "No hay ninguna provincia que se salve porque arregle una rotonda o porque arregle algún ATN si el país va a la quiebra como está yendo", advirtió el funcionario, y enfatizó que "no hay destino para ninguna provincia que busque encontrar algún nicho, algún recurso o algún enclave productivo, extractivista". En la misma línea, sostuvo que el peronismo no le otorgó mandato a la administración nacional "para que desfinancie y cierre la universidad pública".

El fracaso legislativo se concretó cuando la oposición reunió 121 de los 129 diputados que se necesitaban para habilitar el debate. El margen faltante se explicó por las sillas vacías en bancas de distritos gobernados por referentes provinciales que mantienen distintos grados de entendimiento con el oficialismo nacional, incluidos varios de raigambre peronista.

Entre los casos más señalados figuró Santiago del Estero. La diputada Estela Mary Neder, referente de Unión por la Patria vinculada al espacio del exmandatario Gerardo Zamora y del actual gobernador interino Elías Suárez, estuvo ausente del recinto. Una situación similar ocurrió en Tierra del Fuego, donde el mandatario provincial Gustavo Melella tampoco garantizó la presencia del diputado Paulo Tita, integrante del mismo bloque opositor.

A las ausencias de Santiago del Estero y Tierra del Fuego se sumaron los movimientos de los representantes tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo. Los tres diputados del bloque Independencia -Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández- evitaron sentarse en sus bancas, lo que contribuyó decisivamente a bloquear el número mínimo para abrir la sesión.

En paralelo, en el distrito cordobés conducido por Martín Llaryora, la diputada Alejandra Torres tampoco concurrió a la votación, aunque el resto de los legisladores peronistas de esa provincia sí participaron del debate. Desde el kirchnerismo advierten que estas ausencias socavan la estrategia parlamentaria opositora en un momento de fuerte tensión con la gestión de Javier Milei.