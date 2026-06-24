El PJ en llamas tras las críticas de Máximo K y el faltazo de Kicillof

La disputa interna en el peronismo alcanzó en las últimas horas otro umbral de intensidad. Como si se fuera acelerando con los correr de los días, el sector de Axel Kicillof y La Cámpora se cruzaron acusaciones y reproches con la figura de Cristina Kirchner y la construcción de las candidaturas presidenciales para el año que viene como telón de fondo.

La fractura expuesta quedó aún más a la vista luego del acto del sábado, que pareció significar un punto de difícil retorno para ambos sectores. Esa movida fue organizada por el kirchnerismo duro para reclamar la libertad de la ex presidenta y ratificar su liderazgo. Kicillof, en abierto desafío a esa estrategia, pegó el faltazo.

Máximo Kirchner hizo notar esa ausencia cuando disparó munición gruesa sobre aquellos dirigentes que hablan de unidad pero no van a visitar a Cristina que cursa detención domiciliaria. Una crítica sin escalas a la figura del Gobernador.

Como si esa postal diera vía libre a las voces más belicosas, ayer se multiplicaron cruces y desafíos. La previa a esa actividad había levantado temperatura cuando algunas legisladoras alineadas con Kicillof salieran a cuestionar la campaña por la libertad de la ex presidenta como estrategia electoral única del peronismo.

“Hay que sincerar las discusiones. Máximo fue frontal, dijo lo que piensa. Uno es eso y otro es el Gobernador mandando a decir lo que no se anima a decir”, disparó el senador camporista Emanuel González Santalla. “Si piensan eso en privado, díganlo. Si creen que Cristina resta votos y creen que la fórmula es darle la espalda, háganlo”, desafió.

Refiriéndose a Kicillof, añadió: “La fue a ver una vez en un año y fue para resolver un tema puntual”. Y acotó: “Nosotros no estamos dispuestos a que la propuesta que tenga el peronismo no tenga en cuenta a Cristina”.

CONTAR LOS VOTOS

Luego, el legislador mencionó un tema del que se habla, y mucho, por estas horas en el peronismo: que la disputa entre el Kicillof y el kirchnerismo se termine dirimiendo en una interna. Dijo que si no hay un acuerdo sobre aquellas pautas que mencionó “habrá que ir a los votos”.

“Muchos compañeros con vocación de ser candidatos se olvidan de dónde vienen o cómo llegaron a los lugares donde están”, sostuvo por su parte el diputado camporista Facundo Tignanelli, en otro palo dirigido a Kicillof.

Las fuertes afirmaciones de Máximo Kirchner en el acto con varias referencias críticas a Kicillof parecieron romper un límite, al menos para las principales espadas del mandatario bonaerense. Si bien por lo bajo varios dirigentes dejaban trascender cuestionamientos a la estrategia ultra K, ayer desde el kicillofismo se decidió salir a blanquear las diferencias. “Hay sectores del peronismo más preocupados por criticar a otros compañeros que a Milei”, contraatacó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

El funcionario salió al cruce de las acusaciones respecto de que Kicillof no fue a ver a la ex presidente en su lugar de detención. “No es cierto porque la fue a visitar el año pasado y nosotros a través de distintos contactos estamos permanentemente en comunicación indirecta, con todos los sectores”, enfatizó.

“Acá el verdadero problema es Milei. No es ni Cristina ni Axel, por eso las discusiones no se tienen que centrar en el compañero sino en Milei, y últimamente somos muy pocos los que criticamos a Milei”, devolvió Bianco al kirchnerismo.

ESTRATEGIAS

Y al trazar su propio camino dentro de la interna peronista, el funcionario de Kicillof sostuvo que “cada sector del peronismo tiene que trazar su camino, es válido que tengan sus estrategias políticas y electorales. Creemos que es prematuro hablar de candidaturas, eso nos planteó el gobernador a fines del año pasado, que este año era de construcciones políticas”.

“A mí me parece que es el mejor sistema posible para definir una candidatura del peronismo o del campo popular en su conjunto”, dijo Bianco sobre las PASO. “Los compañeros y compañeras que quieran representar a a nuestra fuerza política tendrán la posibilidad de presentarse y después la gente votará y definirá quién es el mejor candidato posible para enfrentar a Milei o al candidato de la derecha”, agregó.

El acto del sábado en Parque Lezama terminó por profundizar el quiebre entre el sector de Kicillof y el kirchnerismo duro. Una división que ya nadie se ocupa en disimular.