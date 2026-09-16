El plan de Alak para reactivar el Aeropuerto de La Plata y transformarlo en un centro logístico

El intendente de La Plata, Julio Alak, presentó los lineamientos de un ambicioso plan que busca transformar el actual Aeropuerto de La Plata en un moderno centro de distribución productivo y hub logístico multimodal con capacidad para dinamizar el comercio, la industria y el turismo de la región.

“Nos parece que nuestra región, con un puerto importante como el que tenemos en la Región Capital, con una zona franca, más la posibilidad de reactivar el aeropuerto, se puede convertir en un centro logístico regional importante”, sostuvo Alak, quien estuvo acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica local, Mercedes La Gioiosa; y el concejal Sergio Resa, entre otras autoridades. En ese sentido agregó: “Creo que tenemos las condiciones geográficas y de infraestructura potenciales como para relanzarlo”.

Los detalles del plan

La iniciativa contempla una inversión privada total estimada en USD 93 millones, con un plazo de explotación proyectado de 30 años, e incluye la refuncionalización de la infraestructura aeroportuaria existente junto con el desarrollo de nueva infraestructura aérea, comercial, industrial y logística.

El proyecto apunta a facilitar y potenciar el comercio de la provincia y su conexión con los mercados nacionales e internacionales, generar una nueva opción aerocomercial y de carga para La Plata y convertir al aeropuerto en una alternativa a las terminales aeroportuarias existentes en territorio bonaerense.

Asimismo, busca estructurar un sistema multimodal integral que contribuya a reducir los costos logísticos, establecer un hub destinado a empresas de comercio electrónico y potenciar la actividad turística de la ciudad y la región. “La idea de este proyecto es escalar a nivel regional y nacional, entendiendo que tenemos el cordón frutihortícola más grande del país. Actualmente, se desperdician 10 mil toneladas anuales por no tener cámara de conservación y frío”, destacó Mercedes La Gioiosa.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

La propuesta se sustenta en las ventajas competitivas de La Plata como puerta de entrada al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un mercado de más de 15 millones de consumidores, y en su ubicación a 60 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con acceso por la Autopista Buenos Aires-La Plata y conexión con distintos puntos de la provincia a través de las rutas provinciales 6, 11, 36 y 215 y la Ruta Nacional 2.

A su vez, La Plata es el segundo municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires y el tercero en términos de Producto Bruto Geográfico. Su estructura productiva incluye cinco parques industriales —dos públicos y tres privados— y el mayor cordón frutihortícola del país, condiciones que refuerzan el carácter estratégico del proyecto para los gobiernos municipal y provincial.

El desarrollo también se articula con el Plan de Ordenamiento Territorial de La Plata, que define al sur del partido como un ámbito estratégico para la localización de actividades productivas, logísticas y aeroportuarias de alcance regional y metropolitano, a partir de la integración del aeropuerto, el puerto, la red vial estructurante y el sistema ferroviario.

CENTRO LOGÍSTICO, PRODUCTIVO Y AEROCOMERCIAL

El masterplan contempla el desarrollo de un centro logístico multimodal que articule el transporte aéreo, terrestre y fluvial-marítimo, además de una zona aduanera, una terminal de pasajeros de bajo costo y áreas destinadas a actividades comerciales e industriales.

La integración de estas distintas modalidades de transporte permitirá consolidar un nodo para el movimiento de cargas y pasajeros y fortalecer la vinculación entre la producción regional y los principales mercados nacionales e internacionales.

Dentro de la zona industrial, el proyecto prevé incorporar una planta de conservación en frío y congelado de hortalizas destinada a extender la vida útil de frutas y verduras, reducir pérdidas y desperdicios, generar valor agregado en origen y mejorar las condiciones de almacenamiento y logística de la producción del cordón frutihortícola platense.

La medida se apoya en que, según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las hortalizas registran la mayor tasa de desperdicio de la cadena agroalimentaria argentina y en La Plata se estima una pérdida cercana a las 10 mil toneladas anuales sobre una producción total de 85.879 toneladas.