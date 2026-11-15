El precio de las PASO: Milei quiere suspenderlas y sus aliados le pasan la “factura”

El Gobierno de Javier Milei se acerca al Día D. El martes habrá un cita crucial en el Senado que evaluará el volumen del armamento legislativo que logró acumular la Casa Rosada para encarar la batalla por las suspensión de las elecciones Primarias.

Ese día está convocada la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta donde el oficialismo buscará dar dictamen al proyecto que desvela al Presidente, Sus principales operadores trabajan contrarreloj en convencer a gobernadores aliados para que apoyen el intento oficial por sacarse de encima este turno electoral.

Requiere de 37 voluntades en el Senado que algunos dan por seguras y otros ponen en duda. Pero que, en definitiva, es el número mágico para destrabar un proyecto que, de aprobarse, tendría un trámite más holgado en la Cámara de Diputados.

Para la administración libertaria salir airosa de esa reforma es clave. En primera instancia porque le permitiría al Presidente gambetear esa gran encuesta nacional que suponen las Primarias y eludir en eventual resultado adverso que pudiera sepultar sus chances de reelección.

Ya le ocurrió a Mauricio Macri en 2019 cuando buscó un nuevo mandato y la diferencia de 20 puntos que le sacó en ese entonces el peronista Alberto Fernández fue determinante. En las generales de octubre el dirigente del PRO remontó, pero no le alcanzó para torcer una tendencia que ya en agosto se había tornado decisiva.

El otro motivo poderoso para el Gobierno tiene que ver con condicionar fuertemente al peronismo. Sumido en una interna fuerte, el PJ necesita de las PASO para resolver supremacías y consagrar un candidato presidencial. Desprovisto de ese paraguas, la síntesis para el principal partido de la oposición será mucho más trabajosa.

Es un plan oficial que está atado a otro sueño: si el PJ se dividiera, Milei podría terminar ganando en primera vuelta si supera el 40 por ciento de los votos. Sin necesidad de ir a un balotaje, una instancia decisiva en la que la mayoría de las encuestas anticipan un escenario de enorme complejidad para el Presidente.

Resuelto a que el proyecto de suspensión de las PASO se apruebe, los libertarios parecen dispuestos a hacer concesiones en busca de los votos que le faltan.

Gobernadores aliados pretenden imponer condiciones para que los legisladores que le responden levanten la mano. Algunas, de alto costo político para La Libertad Avanza. Por ejemplo, bajar listas propias en varias provincias para no complicar las reelecciones de los mandatarios radicales y de otros signos políticos dispuestos a ayudar al oficialismo nacional.

No es el único elemento del toma y daca respecto de las PASO. Según trascendió, gobernadores radicales estarían reclamando también la habilitación de listas colectoras, también llamadas de adhesión. Ese mecanismo les permitiría armar sus propias listas de diputados nacionales sin compartirlas con La Libertad Avanza. El dato fuerte es que ambas nóminas serían canales de navegación para llegar al puerto de Milei y engrosar su volumen de votos.

“Esto permitiría, por ejemplo, que en algunas provincias haya listas de diputados nacionales de LLA, del PRO, de la UCR y de frentes no libertarios que apoyen a Milei”, señalan dirigentes que están al tanto de estos planteos.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Milei podría recibir votos de los libertarios pero también de sectores extrapartidarios que con sus propias listas respalden la candidatura del Presidente. “Es un mecanismo para seducir a sectores de la UCR que ven con buenos ojos respaldar al Presidente”, añadieron las fuentes.

ALTERNATIVA

¿Podría ser también una alternativa de uso para el PRO?. Primero el partido que lidera Mauricio Macri debe ser sumado al esquema oficial de las negociaciones. Por lo que trascendió en las últimas horas, es una incógnita todavía la postura que tomarán los tres senadores amarillos en relación a la suspensión de las Primarias.

“Por ahora se oponen. Mauricio está muy duro con el Gobierno”, afirman fuentes con acceso al Senado. El PRO reclamaría incorporar la Ficha Limpia como una de las condiciones para empezar a dialogar.

En el ecosistema libertario se cree que, pese a todo, se avanzará en un entendimiento con el ex presidente. “Difícilmente se vaya a poner en crisis el esquema de acuerdo en el que se está trabajando para Capital Federal”, añaden. Ese avance implica que el PRO retendría la Jefatura de Gobierno y los libertarios pondrían la vicejefa. Se habla de Jorge Macri y Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en territorio porteño.

El principal problema radica en la disputa que se generó entre los primos Macri. Mauricio está distanciado de Jorge y prefería otro nombre. Pero el actual jefe de Gobierno, sin abrirse del PRO, hace gestos de concordia todo el tiempo con los libertarios.