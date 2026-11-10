El Presidente, famosos y una multitud de fieles

El presidente Javier Milei siguió la multitudinaria misa desde la primera fila del sector oficial. Estuvo acompañado principalmente por su círculo íntimo y miembros clave de su administración como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario que se sentó justo a su lado. Los acompañaron el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri y su esposa, Belén Ludueña.

Del Gabinete nacional estuvieron presentes casi todos sus ministros y funcionarios clave. El único ausente del entorno presidencial directo fue el asesor Santiago Caputo.

En cuanto a gobernadores, la presencia fue acotada, pero se destacó en el lugar el gobernador de Corrientes, el radical Juan Pablo Valdés. Referentes de la oposición no se vio, al menos en las primeras filas.

LA FARÁNDULA Y MÁS

La misa en Palermo congregó a una multitud de fieles de distintos puntos del país, además de los locales, y contó con la participación de figuras destacadas de la música, el locución y la farándula local.

El reconocido locutor Fernando Bravo -a quien alguna vez el presidente Milei calificó de “corrupto”- estuvo a cargo de la lectura del pasaje bíblico de la primera lectura del Antiguo Testamento. Mientras que Soledad Pastorutti (”La Sole”) encabezó el show musical de la previa junto a su hermana Natalia.

Entre famosos y personalidades en el sector preferencial (VIP) se vio a Valeria Mazza y su esposo, Alejandro Gravier; Carolina “Pampita” Ardohain; Florencia de la V junto a su esposo Pablo Goycochea y sus hijos Isabella y Paul; Yanina Latorre; Analía Franchín; Georgina Barbarossa; Roberto García Moritán; Cristina Pérez; Vicky Xipolitakis; Gladys “La Bomba Tucumana” y su hijo Tyago Griffo; Felipe Fort y Arturo Puig, entre otros.

MILES DE FIELES

El Vaticano informó que más de dos millones y medio de personas asistieron a la misa.

Miles habían hecho fila desde la madrugada para estar entre los primeros en ingresar y ubicarse frente al vallado situado a unos 100 metros del escenario.

La mayoría debió seguir la homilía a través de alguna de las 33 pantallas gigantes dispuestas por la organización.

La misa concluyó con una comunión multitudinaria en puestos móviles donde incluso laicos entregaron decenas de miles de hostias a los fieles.