El Presidente podría coincidir con Lula en Madrid

El presidente, Javier Milei, volverá a viajar a España la semana próxima para participar de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, donde podría coincidir con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de la tensión bilateral por la colaboración del Gobierno argentino en la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos y mientras continúa el silencio ante el triunfo del líder del Partido de los Trabajadores.

El libertario podría cruzarse con el mandatario brasileño durante el encuentro que se celebrará en la capital española el 4 y 5 de noviembre.

El evento reunirá a representantes de los 22 países miembros de la comunidad iberoamericana: 19 de América Latina, además de España, Portugal y Andorra.

La eventual coincidencia se produciría después de que la Argentina colaborara en la salida del país de Bolsonaro, quien viajó a Estados Unidos pese a las restricciones impuestas por la justicia brasileña.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro partió durante la madrugada del miércoles desde la provincia de Misiones a EE UU, luego de que la Policía Federal de Brasil le exigiera entregar su pasaporte y le prohibiera salir del país. Según trascendió, la coordinación del operativo involucró a la administración libertaria y al gobierno republicano de Donald Trump.

Si bien todavía no está confirmada la asistencia de Lula, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, expresó que tiene “la más alta expectativa” de que el mandatario participe de la cumbre.

La relación entre Lula y Milei atraviesa uno de sus momentos más delicados. Con el vínculo diplomático degradado al nivel de encargado de negocios, los últimos movimientos del Presidente argentino profundizaron las diferencias y en Casa Rosada admite que el malestar podría seguir en aumento.