El Presidente viaja a EE UU; el ministro, a Tailandia

El presidente Javier Milei viajó anoche hacia los Estados Unidos, en lo que será su quinta visita en lo que va del año al país del norte, en este caso con destino principal a Washington, donde llevará a cabo una apretada agenda de tres días.

Hoy arribaría junto con su comitiva a las 9:30 (hora nuestra) y a las 18 se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, que tiene más de 25 años en el mundo de la tecnología y el entretenimiento móvil.

Posteriormente, mantendrá un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources: pionero del petróleo norteamericano, comenzó en la industria con un negocio de transporte de agua para yacimientos, lideró la revolución del petróleo y gas de Estados Unidos y transformó su país en el mayor productor mundial de crudo.

Por la noche, a las 20, el Presidente participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global” y, en ese marco, brindará un discurso de agradecimiento.

El jueves 15, a las 11:20 (hora argentina), llevará a cabo una exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que se dará bajo el lema: “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Además, recibirá otro premio denominado “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su “defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica”.

A las 17 participará en un evento en la Embajada Argentina en Washington D. C.

Por la noche, a las 21, el Presidente partirá nuevamente un vuelo especial hacia nuestro país y llegará a la Argentina el viernes a las 8:30.

ASAMBLEA DEL FMI

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a una parte del equipo, participará este martes de la Reunión Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), en Bangkok, Tailandia, durante la cual volverá a tomar contacto con la titular del organismo, Kristalina Georgieva.

El viaje se dará en medio de la tercera revisión del programa en curso, cuyo “staff report” aún no fue publicado por la misión que trabajó en Buenos Aires sobre el final de septiembre. El resultado final aún está pendiente de su aprobación o no, la cual desembolsaría un total de US$ 900 millones.

Si bien en el Gobierno descuentan que finalmente se aprobará la auditoría, resta conocer cómo será tratado el desvío fiscal que se produjo en el primer semestre. Una de las opciones es que el Gobierno haya solicitado un “waiver” por el incumplimiento.

Junto a Caputo estarán presentes el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, entre otros. El ministro participará de los encuentros de los diferentes comités que forman la reunión y también del plenario de gobernadores.