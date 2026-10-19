El Presidente vuelve a viajar: esta vez a España

A poco de regresar de Estados Unidos, el presidente, Javier Milei, volverá a abordar un avión. Esta vez para volar rumbo a España, hacia donde partirá hoy junto al canciller Pablo Quirno y al vocero Adrián Ravier. Si bien está previsto que aterrice mañana en Madrid, la agenda presidencial tendrá lugar el miércoles, cuando -entre otras actividades- se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y con el economista Jesús Huerta de Soto. Milei viaja para respaldar a la ultraderecha española en medio de la campaña que el 29 de noviembre definirá si Pedro Sánchez sigue en La Moncloa.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes

SUSCRIBITE a esta promo especial Suscribirme