El Presupuesto municipal 2027, con más de $570 mil millones y énfasis en obras

Con un fuerte énfasis en la obra pública, el intendente, Julio Alak, giró al Concejo Deliberante local el proyecto de Presupuesto municipal 2027. Se trata de una propuesta de gasto público por parte de la gestión comunal, que enfoca casi la mitad de los recursos previstos a la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, seguida de Educación, Seguridad y Salud.

El monto total del gasto proyectado por parte de la Ciudad para el año próximo es de 578.738.316.818 pesos, un 20 por ciento más que el Presupuesto 2026, que hace un año se había estimado en 462.290.471.915 pesos.

Así se desprende del proyecto que la Comuna presentó en el Concejo Deliberante y cuyo debate por parte de los ediles del oficialismo y la oposición comenzará esta semana en la comisión de Hacienda. La iniciativa formulada por el Departamento Ejecutivo fue presentanda en conjunto con la Ordenanza Fiscal, que plantea el régimen de cobro de tasas para el año próximo (ver aparte).

Además, trascendió, habrían ingresado en el deliberativo local los Presupuestos de los entes autárquicos de la Ciudad: el Mercado Regional, el Ente Municipal de Turismo (Ematur), el Ente del Cementerio y el Ente del Exbanco Municipal.

EL FOCO EN LAS OBRAS

Del monto total del cálculo de recursos, 559.374 millones de pesos se distribuyen entre 27 unidades, como las secretarías del Gabinete Ejecutivo, la Intendencia y el Presupuesto del Concejo Deliberante, sumado a los Servicios de Deuda, estimados en 19.364 millones de pesos.

En este marco, el gasto proyectado para el año próximo se concentra principalmente en la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios públicos. A esa área se le asignan 273.440.023.370 pesos, es decir, el 48,9 por ciento del total. Sólo esta área recibirá casi lo mismo que las otras 26 unidades de la Administración y el Concejo juntas.

Esa partida se desagrega en tres grandes ítems. 42.734 millones de pesos se destinarán a la actividad central de la Secretaría; unos 149.858 millones están proyectados para la gestión de los servicios y el espacio público; en tanto que unos 80.846 millones de pesos están asignados a obras de arquitectura, viales e hidráulicas.

Se trata de un área que gestiona la recolección de residuos y su disposición final y el mantenimiento de luminarias, además de la realización de obras que abarcan desde la pavimentación y el bacheo hasta la remodelación de plazas y la renovación de espacios como El Bosque. Además, está integrada por la Unidad de Gestión del Riesgo y áreas abocadas a gestionar la urbanización del territorio.

En el orden de los mayores montos asignados en el proyecto oficial, el área que ocupa el segundo lugar es la secretaría de Educación. La partida que le fue asignada en el proyecto es mucho menor que la de la secretaría mencionada anteriormente, pero muy superior a las del resto: 54.147 millones de pesos.

El mayor monto de esa partida es para el item referido al Servicio Alimentario Escolar (SAE), por 21.972 millones de pesos, que se destinarán el año próximo al mantenimiento de los comedores en establecimientos educativos. La actividad central de la Secretaría contempla 13.081 millones de pesos, mientras que la gestión y coordinación de la Educación, unos 4.892 millones y la ejecución de obras de mantenimiento edilicio en las escuelas, otros 14.202 millones de pesos. El monto global de esa secretaría representa el 9,7 por ciento de los recursos totales de la Comuna para el año próximo.

Otras partidas

En tercer lugar en orden del volumen de los montos asignados se encuentra la Secretaría General, con 38.946 millones de pesos, representando el 7 por ciento del total del Presupuesto. La cartera gestiona las delegaciones municipales, a las que se les asignaron en total 23.358 millones. También se ocupa del mantenimiento del Bioparque, con partidas por 668 millones y la Terminal de Micros, por 177 millones de pesos.

En tanto, a la secretaría de Seguridad municipal le corresponden 28.408 millones de pesos, el 5,1 del gasto total proyecto por el Municipio. El área aboca gran parte de los recursos a los operativos de control así como el mantenimiento del centro de monitoreo urbano, que funciona, junto a Control Urbano, en el Centro de Operaciones Municipales (COM). Sin embargo, esta última secretaría mencionada, tiene asignada su propia partida aparte (ver recuadro).

La última secretaría destacada en términos presupuestarios es la de Salud, a la que el Ejecutivo municipal asignó para el año próximo un gasto de 25.026 millones de pesos, que representan el 4,5 por ciento del total. Estas cinco unidades suman el 75,1 por ciento del gasto.