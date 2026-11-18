Con ayuda de aliados, el oficialismo logró alzarse en la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2027, iniciativa que se llevaría al recinto el próximo miércoles 25 de noviembre. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, confirmó que se habían conseguido 27 firmas de los 49 integrantes que reúne el cuerpo.

De las 27 rúbricas del despacho de mayoría, 20 corresponden a miembros de La Libertad Avanza y siete de fuerzas aliadas (cinco de ellos con disidencias parciales). Los diputados que ayudaron al oficialismo fueron Daiana Fernández Molero (PRO), Fernando De Andreis (PRO), Pamela Verasay (UCR), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo, San Juan), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Elia Fernández (Independencia, Tucumán) y Eduardo Falcone (MID).

En cambio, no firmaron con el oficialismo los dos integrantes de Provincias Unidas (la cordobesa Carolina Basualdo y el jujeño Jorge Rizzotti) ni Oscar Herrera Ahuad de Argentina Federal.

Los 18 representantes de Unión por la Patria, por su parte, firmaron su propio dictamen de minoría.

Antes de pasar a la firma, Laura Rodríguez Machado (LLA) confirmó que el dictamen firmado eliminó los artículos de la primera versión enviada por el Poder Ejecutivo que desmantelaban el sistema de protección de la discapacidad. “La ley de Fortalecimiento en Discapacidad es algo que nos interpeló a todos. Conseguimos una media sanción prácticamente unánime de esta cámara con mucho esfuerzo”, recordó la cordobesa.

En este sentido, señaló que para que el Presupuesto guardara coherencia con la media sanción del proyecto de Discapacidad era necesario suprimir los artículos 36 al 41 del texto original.

Antes de que Rodríguez Machado tomara la palabra, expuso Julia Strada (Unión por la Patria), quien cuestionó la ausencia durante el debate del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase. A lo largo de su discurso, la economista kirchnerista hizo hincapié en las “proyecciones fallidas del presupuesto anterior” y en las “inconsistencias” del programa económico y financiero del presupuesto 2027.

Para el Presupuesto del 2027, se pronostica un crecimiento del 4%.