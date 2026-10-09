El pronóstico de Caputo que no llega y empiezan las presiones políticas

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha quedado preso de sus palabras. El 14 de abril pasado, en una cumbre empresarial, anunció que los próximos 18 meses serían “los mejores que la Argentina haya visto en las últimas décadas“. Ya se consumió un tercio del tiempo y la economía está al borde de la recesión técnica. El pronóstico fallido ya no se lo factura sólo la oposición crítica. El hombre también empieza a recibir presión dentro del gabinete y de los economistas cercanos al presidente Javier Milei.

Caputo no estuvo en la última reunión de gabinete. Todo el mundo dice que su ausencia se debió a que Milei invitó a la misma al economista Alberto Ades, que ha tenido párrafos críticos sobre el programa económico. Doctor en Economía por la Universidad de Harvard, Ades planteó sus discrepancias en un raid mediático que, a los ojos del ministro, no parecería inocente.

Después de esa ausencia, Caputo reapareció en una charla de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza. Fue recibido por Pilar Ramírez, jefa del bloque de legisladores porteños violetas y delegada de Karina Milei en la Ciudad. La hermana del Presidente no estuvo presente. Ya habían pasado por ese ámbito el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y Martín Vauthier, director del Banco Central. En las próximas semanas será el turno del titular de la máxima autoridad monetaria, Santiago Bausili, y de otros ministros.

“Sacamos el problema de raíz que era el déficit fiscal, hicimos el ajuste que la política nunca quiso hacer (...) Sin crédito un país no crece”, sostuvo “Toto”. El ministro habló en el mismo espacio donde semanas atrás Santiago Oría, suerte de artífice del relato comunicacional libertario, había presentado panfletos para defender el modelo económico de Milei y rebatir críticas de la prensa.

diagnóstico crítico

Dato: un periodista que se podría definir como cercano al Presidente trazó hace poco un durísimo diagnóstico sobre la marcha de la economía. “Altas chances de una recesión”, escribió. Se trata de Julián Yosovitch que ha entrevistado a Milei numerosas veces en el streaming Neura, uno de cuyos dueños es Alejandro Fantino. “Incluso evitando una recesión, estamos lejos de que sean los mejores 18 meses de la historia argentina. Por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice. No cantar el gol antes de que entre”, sentenció. Palazo para Caputo, claramente.

El ministro no contradijo a Yosovitch. En cambio, según consigna el portal del Clarín, apuntó contra la economista independiente Marina Dal Poggetto, de la consultora Eco-Go, que difundió un informe que consigna que el Estado dejó de percibir US$ 8.500 millones por el RIGI. “El problema es que alguna gente padece de resentimiento. Y el resentimiento nubla la razón”, opinó el ministro.

Contra la Iglesia

Por otra parte en la red X, Caputo también cuestionó al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, al repostear un tuit del libertario Felipe Núñez que decía: “Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y mas predicar la palabra de Dios, Cuerva”, escribió el muchacho. Nuñez es asesor de Caputo.

En la misa posterior a la peregrinación a la Basílica de Luján, García Cuerva había alertado sobre la desigualdad y la tensión política. “El Papa se va a encontrar con una Argentina herida y donde la descalificación está en la orden del día”, declaró el prelado.

Cerca de Karina Milei el comentario de García Cuerva no cayó bien, pero nadie apuntó contra el obispo como sí hizo Caputo.

Hay otra presión política sobre Caputo: Patricia Bullrich, la libertaria con mejor imagen, no teme diferenciarse de la Rosada ni del ministro. Lo planteó en privado respecto al tema de la mora de las familias, en una reunión de gabinete en la que Milei la desacreditó. Y lo hizo en público. “Si nos comparamos con nosotros mismos, falta darle velocidad para que los cambios lleguen a todas las casas, para que la gente sienta que los cambios no son estructurales solamente sino que llegan a cada familia”, expuso la ex ministra de Seguridad en una entrevista.

Desde la mesa política del gobierno surgen versiones de que el ministro de Economía insiste con sus pedidos para acelerar acuerdos políticos con gobernadores para blindar la economía. Como diciendo que desde su cartera ya se hizo todo y ahora depende de la otra ala de la administración, que comanda la hermanísima y Diego Santilli, el jefe de Gabinete.

El ministro explicó su ausencia a aquella reunión de gabinete a la que fue el mencionado Ades en un malestar físico. Se ve que le duró poco: al otro día estaba en un streaming oficialista, donde prometió una victoria por paliza en 2027 y habló casi tanto de política como de economía. “Perdonen que hable tanto de política. Soy un atrevido. Lo que pienso en la mesa política se lo transmito a Karina y ya”, sostuvo. ¿Como para que no lo reten?.

El apoyo de Bessent

Caputo aseguró que el apoyo del secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent, se mantendrá aunque los republicanos pierdan las elecciones de medio término, en noviembre próximo. Las declaraciones de Bessent en ese sentido parecen darle la razón. Pero una victoria demócrata en el Senado podría obturar el margen de maniobra de Trump para autorizar un nuevo desembolso de dólares a la Argentina.

La verdad es que ya en ciertos círculos dirigenciales mencionan a Ades como potencial reemplazante de Caputo. Quien, por cierto, es el ministro que más tiempo duró en el cargo desde la salida de Roberto Lavagna, en 2005. Gobierno de Néstor Kirchner.