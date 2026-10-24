El riesgo país, arriba de los 700 puntos básicos

El Banco Central cerró la semana con nuevas compras de divisas y consolidó sus reservas internacionales por encima de los US$ 50.000 millones, en una jornada financiera marcada por el fuerte rebote de las acciones argentinas y la persistente presión sobre los bonos soberanos. Pese a la acumulación de dólares, el riesgo país volvió a superar los 700 puntos básicos, reflejando las dudas de los inversores sobre la capacidad de financiamiento de la Argentina.

La autoridad monetaria adquirió US$ 42 millones y elevó a US$ 1.253 millones las compras acumuladas durante octubre, casi tres veces lo registrado en septiembre. Las reservas brutas aumentaron US$ 37 millones y finalizaron en US$ 50.203 millones.

Desde enero, cuando comenzó la cuarta fase del programa monetario, el organismo que conduce Santiago Bausili acumuló adquisiciones por US$ 15.821 millones, superando ampliamente la meta anual de US$ 10.000 millones contemplada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno proyecta cerrar 2026 con compras cercanas a los US$ 20.000 millones.

Rebote de acciones

En paralelo, las acciones argentinas protagonizaron una recuperación que contrastó con las pérdidas registradas en Wall Street. El índice Merval avanzó 4,4% en pesos, mientras que los papeles bancarios encabezaron las ganancias en Nueva York.

Banco Supervielle subió 6,1%, seguido por Banco Francés (5,2%), Grupo Galicia (5,1%) y Banco Macro (4,9%). También se destacaron las empresas energéticas, favorecidas por el aumento del petróleo: Vista Energy ganó 5,8% e YPF avanzó 3%.

Sin embargo, los bonos soberanos en dólares retrocedieron alrededor de 0,2% y el riesgo país elaborado por JP Morgan terminó en 707 puntos básicos, después de alcanzar durante la mañana un máximo de 717 unidades.

Los analistas advierten que, aunque el Banco Central continúa acumulando reservas, los inversores reclaman mayores certezas sobre cómo afrontará el país los vencimientos de deuda previstos para 2027.

El dólar marcó otro récord

En el mercado cambiario, el dólar mayorista encadenó su sexta suba consecutiva y avanzó $1,50 hasta los $1.529,50, un nuevo máximo nominal.

El dólar oficial minorista permaneció en $1.550 en el Banco Nación, mientras que el blue cerró en $1.565. Las cotizaciones financieras también registraron aumentos.

La mayor oferta de divisas que permitió las compras del Central estuvo vinculada con las liquidaciones agroexportadoras, las exportaciones energéticas y el ingreso de dólares provenientes de emisiones de deuda de empresas y provincias.

De esta manera, la economía argentina terminó la semana con una combinación de señales positivas y desafíos pendientes: el fortalecimiento de las reservas y la recuperación bursátil contrastaron con un riesgo país elevado, que continúa dificultando el acceso al financiamiento internacional.