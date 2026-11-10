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Política y Economía

El riesgo país baja y se aleja de los 900 puntos

Se ubica en torno a las 856 unidades, con los bonos cotizando en alza

Por Redacción

El Riesgo País de la Argentina vuelve a bajar este martes y se aleja de los 900 puntos, en medio de una jornada sin operatoria local por el feriado vinculado a la visita del papa León XIV.

El índice que elabora el banco JP Morgan opera a 856 puntos básicos, cediendo 16 unidades respecto del cierre de ayer, lo que representa un descenso del 1,9%. De esta manera, se extiende la caída del lunes, cuando tuvo un retroceso de 52 puntos.

Aún con esa nueva baja, el riesgo país acumula una suba del 9,9% en lo que va de noviembre, mientras que el aumento acumulado en lo que va de 2026 alcanza el 51,5%.

El retroceso se da ante una buena performance para los bonos soberanos, que avanzan 1%, y resultados mixtos de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street que buscan continuar recuperándose del impacto de las elecciones legislativas en Estados Unidos y las presidenciales de Brasil.

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