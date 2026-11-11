El riesgo país bajó con fuerza, a 853 puntos

El riesgo país volvió a bajar y cerró a 853 puntos. El indicador que elabora el JP Morgan retrocedió 2,3% respecto del cierre previo y se alejó de las 900 unidades, una barrera que superó la semana pasada por primera vez en más de un año, en medio de un renovado nerviosismo sobre el futuro del plan económico y la deuda en el año electoral 2027.

La tendencia descendente se profundizó con los bonos argentinos que cotizan en Nueva York con mejoras en torno al 1,5% en las primeras operaciones.

Las acciones argentinas que operan en la bolsa de Nueva York cotizaron mixtas, pero mayormente con bajas.

Las mayores pérdidas se observaron en los papeles de Mercado Libre (-2,8%), Loma Negra (-2,5%) e Irsa (-2,2%).

A nivel local, no hubo actividad cambiaria, es decir, no cotizaron el dólar oficial ni los financieros. Lo mismo ocurrió en los mercados bursátiles y en la Caja de Valores por el feriado nacional.Los principales índices de Wall Street, en tanto, operaron en terreno negativo. Así, el Dow Jones retrocedió un 0,3%, el S&P 500 perdió un 0,4% y el Nasdaq, -0,7%.

La reacción se dio luego de la difusión del dato de inflación de Estados Unidos, que registró una suba de 0,4% en octubre, por encima de las expectativas de los analistas.