El riesgo país cerró en 830 puntos y las acciones argentinas subieron hasta 8,7% en Wall Street

Los activos financieros argentinos cerraron este viernes con un saldo mayormente positivo y se desmarcaron del clima de cautela en el exterior. En una jornada de leves retrocesos para los títulos soberanos, el riesgo país finalizó en los 830 puntos básicos, tras haber llegado a perforar ese piso durante la rueda con un mínimo intradiario de 827 unidades.

El comportamiento del indicador elaborado por JP Morgan reflejó una leve toma de ganancias en los bonos Globales y Bonares en dólares, que operaron con bajas moderadas luego de las últimas subas. En contraste, la renta variable local mostró un fuerte dinamismo: la bolsa porteña avanzó 2,9% en pesos, mientras que los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) registraron subas generalizadas de hasta 8,7%, lideradas por el desempeño de Cresud.

En el plano internacional, las principales bolsas de Nueva York cerraron este viernes en terreno negativo, arrastradas por una nueva ola de ventas en el sector tecnológico y el retroceso de las compañías vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial.

El castigo sobre los gigantes tecnológicos terminó opacando el alivio inicial que había generado el dato de moderación mensual del Índice de Precios al Productor (IPP) en Estados Unidos. Pese a la volatilidad observada en el cierre de la jornada, los tres principales indicadores de Wall Street lograron sostener un balance semanal positivo.

Dentro de los índices neoyorquinos, el Nasdaq fue el más golpeado por la liquidación de posiciones tecnológicas. El retroceso del segmento de inteligencia artificial volvió a presionar las cotizaciones en una rueda atravesada por la incertidumbre respecto al liderazgo de Nvidia y la salida de Jensen Huang, según el escenario planteado en los reportes de mercado.