El riesgo país, en el mayor nivel del año: cerró en 675 puntos

El riesgo país de la Argentina volvió a subir el primer día hábil de la semana y cerró a 675 puntos básicos, lo que implica un salto de más del 4% respecto del cierre previo y una nueva escalada que lo lleva al mayor nivel del año.

El indicador del JP Morgan avanzó 27 unidades respecto a los 648 puntos en los que finalizó la jornada previa, lo que representa un incremento del 4,2%. Así, acumuló una suba del 11,2% en lo que va del décimo mes del año. Respecto al acumulado de 2026, el aumento alcanza el 18,2%.

En la jornada llegó a tocar los 678 puntos y la cifra alcanzada en el arranque de las operaciones significó el mayor valor en lo que va de 2026 y en los últimos 12 meses, ya que el último registro más elevado corresponde a fines de octubre del 2025 cuando se ubicaba en 685 puntos.

El riesgo país argentino es el segundo más alto de toda América Latina, solo superado por el de Venezuela, que alcanza los 4.179 puntos.

El alza estuvo propiciada por un nuevo declive de los bonos en dólares, que cayeron hasta 0,75% liderados por el Global 2046, seguido del Global 2041 (-0,6%), y el Global 2038 (-0,19%). Los Bonares presentan bajas de hasta 0,7% encabezados por el Bonar 2041 y el Bonar 2028, y seguido por el Bonar 2038 (-0,68%).

Por el lado de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, se exhibieron una mayoría de cotizaciones en terreno negativo, lideras por Edenor (-3,4%), YPF (-2,2%), Tenaris (-2%), BBVA (-2%), Telecom (-1,9%) y Banco Galicia (-1,7%).

Dólar en alza

El mercado cambiario registró variaciones en su mayoría alcistas al cierre de las operaciones de ayer lunes y el dólar blue avanzó un 0,32% respecto de la rueda anterior, cotizando a $1.560,00 para la venta y $1.540,00 para la compra.

Por su parte, las cotizaciones bursátiles operaron en terreno positivo, lideradas por el Contado con Liquidación (CCL), mientras que el mercado mayorista finalizó con un leve descenso.

El panorama de los distintos tipos de cambio al cierre del mercado presentó los siguientes valores: el dólar BNA (Oficial) avanzó un 0,33%, cotizando a $1.540,00 para la venta y $1.490,00 para la compra.

El dólar blue subió un 0,32%, cerrando a $1.560,00 para la venta y $1.540,00 para la compra y el dólar MEP registró una suba del 0,37%, ubicándose en $1.541,13 para la venta y $1.540,49 para la compra.

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) trepó un 0,76%, posicionándose en $1.627,04 para la venta y $1.623,52 para la compra.

El mayorista retrocedió un 0,03%, operando a $1.439,00 para la venta y $1.438,00 para la compra y el dólar turista (tarjeta) subió un 0,33%, alcanzando los $2.002,00 para la venta y $1.937,00 para la compra.

En tanto, el euro (oficial) subió un 0,22%, cerrando en $1.709,27 para la venta y $1.708,40 para la compra.

“incertidumbre global”

El vocero presidencial Adrián Ravier se pronunció ayer sobre el alza del riesgo país. En la conferencia de prensa que suele dar los martes y que esta semana adelantó un día, el funcionario habló del riesgo país y recordó que el gobierno de Javier Milei “recibió una Argentina con un riesgo país arriba de los 2.500 puntos”, mientras que hoy se encuentra “sobre los 600 puntos”. En ese sentido, afirmó que “la suba obedece a la incertidumbre global” y que ante eso, el gobierno “construye solidez macroeconómica”.

Por lo tanto, insistió: “La Argentina que tenemos hoy es mucho mejor, con menos incertidumbre y con menos riesgo que la que teníamos en diciembre de 2023”.

Luego dejó en claro que “la política económica no va a cambiar” y reiteró que “no va a haber un plan platita mientras Javier Milei siga en funciones” porque “entendemos que el plan económico es exitoso para bajar la inflación y de la mano de la baja de la inflación, bajar la pobreza y la indigencia. También recuperar el crecimiento independientemente de que no es a la tasa o a la velocidad que nos gustaría observar”.

En ese punto, reconoció que si se analizan los “datos particulares, la situación sector por sector, puede cambiar” por lo que admitió que no se trata de “un crecimiento homogéneo, en el que todos los crecen al mismo tiempo”.

A modo de ejemplo, señaló: “Julio fue negativo, pero agosto fue muy positivo”.