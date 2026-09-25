El riesgo país llegó a los 578 puntos y los activos argentinos bajaron

El riesgo país siguió en el sendero alcista, superó los 570 puntos y anotó un nuevo máximo en cinco meses.

El indicador que elabora el JP Morgan quedó en 578 puntos. En la rueda ganó doce unidades respecto al miércoles, el equivalente a un alza de 2,1%. De esta manera, anotó un nuevo máximo que no registraba desde abril.

En lo que va de septiembre, el riesgo país sube un 13% y ya borró la caída que había registrado en el acumulado del año.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- revirtieron la suba de 0,4% en promedio, para pasar a una baja de 0,5% al cierre.

Los últimos datos macroeconómicos resultan negativos para el ponderador, en los que destacan la caída de la actividad económica y el alza en la pobreza del país.

En tanto, los títulos públicos bajaron hasta 1% (AL41D), lo que también explicó parte de la suba del riesgo país.

En paralelo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street promediaron pérdidas de hasta 4,1% (Telecom), mientras que solamente avanzaron los papeles de Tenaris y Cresud (0,2%), junto al de Globant (1%).

En el plano nacional, el Merval extendió su caída y cerró con 1% por debajo, hasta los 2.939.964 puntos, y encandenó su quinta caída consecutiva; medido en dólares cotizó a U$S1.821 (-1,1%).

La Bolsa porteña cerró en rojo y se movió a la par que el resto de las bolsas. Telecom (-3,5%) encabezó las pérdidas, mientras que en la vereda de enfrente estuvieron Central Puerto (0,6%) y Metrogas (0,9%).

DÓLAR TURISTA A $2.002

El dólar tarjeta superó los $2.000 debido a un nuevo aumento de la cotización oficial, que alcanzó los $1.540.

Tras el movimiento del dólar en el Banco Nación, el precio del dólar tarjeta/turismo –que se compone del precio oficial más un 30% de percepciones- trepó a $2.002. En tanto el blue operó en $ 1.560 y el mayorista llegó a $ 1.518.

El dólar volvió a mostrar movimientos alcistas, alcanzando un nuevo máximo nominal, en un contexto en el cual se verifica una mayor demanda de cobertura y el Banco Central (BCRA) no logra acrecentar sus compras de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El tipo de cambio estuvo presionado por el escenario internacional.

La cotización mayorista llegó a tocar los $1.521 durante la rueda, aunque finalizó en los $1.519,50, lo cual significó un incremento diario de $3,50.

El techo del régimen de bandas cambiarias se ubicó en $1.911,44, por lo que la brecha con ese umbral culminó en el 25,8%.

En el mercado minorista, en tanto, el dólar avanzó $5 hasta los $1.540 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por el BCRA entre las entidades financieras fue de $1.538,39 para la venta.

Dentro de los financieros, el MEP operó en $1540,97 y el CCL en $1.609,50, ambos con variaciones muy acotadas respecto de la jornada previa.