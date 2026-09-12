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El más bajo en el mes

El riesgo país por debajo de los 500 puntos

Por Redacción

El riesgo país operó a la baja. El indicador cedió seis unidades y se ubicó en 485 puntos básicos, su nivel más bajo en casi un mes.

El índice que elabora JP Morgan, y que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, había alcanzado los 480 puntos el 17 de agosto.

La baja del riesgo país estuvo acompañada por un comportamiento dispar de los bonos soberanos argentinos en dólares. Entre los títulos que cotizan bajo legislación extranjera, el AL29D avanzaba 0,2% y el AL35D, 0,1%, mientras que el AE38D perdía 0,6% y el GD46D caía 0,9%.

El dólar mayorista retrocedió por segunda jornada consecutiva y registró su mayor caída diaria en prácticamente un mes. El tipo de cambio oficial cayó $4,5 los $1.508,5 para la venta en el segmento mayorista.

A nivel minorista, en el Banco Nación el billete se sostuvo a $1.535 para la venta.

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