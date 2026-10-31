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El riesgo país quedó al borde de los 800 puntos

Por Redacción

El riesgo país se mantiene en un sendero alcista, dado el mal clima financiero internacional y la coyuntura de la economía local, por lo que subió más de 6% y se posiciona al borde de los 800 puntos.

En particular, el indicador que elabora el JP Morgan alcanzó los 790 puntos básicos, un aumento de 49 unidades frente a la última rueda o el equivalente a 6,6% diario.

Este número se posiciona como el valor más alto desde mediados de octubre de 2025, previo a las elecciones legislativas de medio término. Así, en octubre subió un 30,1% y en el acumulado del año, 38,4%.

El alza se produce en un contexto en el que se desplomaron las acciones del mercado estadounidense, con el caso de Intel como uno de los más destacados y una merma superior al 30%.

A su vez, el precio del petróleo se mantiene al alza, con nuevos máximos: alcanza los U$S103 por barril para el WTI y los U$S112 por barril para el Brent.

En el plano local, el Merval retrocedió 2,8% y las acciones de la Bolsa porteña operaron con pérdidas en todos sus papeles.

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