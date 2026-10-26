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Política y Economía

El riesgo país se dispara tras el triunfo de Lula en Brasil

Llega a los 738 puntos. Fuerte caída de los mercados

Por Redacción

El Riesgo País de la Argentina se ubicaba por encima de los 730 puntos y los activos argentinos se derrumban más de 6% en el arranque de las operaciones, arrastrados por la caída del mercado brasilero, luego de la reelección de Luiz Inácio Lula Da Silva.

Los bonos en dólares retroceden y el indicador, que elabora el banco JP Morgan, registraba una suba del 4,4% con relación al último cierre y llegó a los 738 puntos básicos.

Lo mismo ocurre con los ADRS en Nueva York donde las acciones de Mercado Libre son la más perjudicada por una baja superior al 12%.

Por su parte, la Bolsa de Buenos Aires comenzó las operaciones con una disminución de 6,7%, con pérdida generalizada en todos los papeles.

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