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Política y Economía

El riesgo país se dispara y supera los 900 puntos

Da otro salto después de la suba de ayer

Por Redacción

El Riesgo País de Argentina sigue subiendo y este jueves ya se ubica por encima de las 900 puntos, en una jornada en la que los bonos de deuda en dólares caen pero, según especialistas, las elecciones del año próximo y la continuidad del programa económico juegan un papel central.

El índice, que elabora el banco JP Morgan, avanza 66 unidades respecto del cierre de ayer y alcanza los 918 puntos básicos, con los bonos en dólares retrocediendo hasta 3%, mientras que los ADRs de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York caen hasta 14,4% de la mano de Mercado Libre, seguida por Banco Supervielle (5,8%) y Edenor (4,9%).

A su vez, las acciones en la Bolsa de Buenos Aires caían 3,1%, según se informó.

Esta nueva suba se da dos días después de las elecciones en Estados Unidos, aunque muchos lo atribuyen más a la continuidad del rumbo económico y las elecciones generales de 2027, donde en el oficialismo hay tensión interna, con Patricia Bullrich marcando diferencias respecto de algunas medidas del Gobierno nacional.

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