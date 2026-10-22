El riesgo país se volvió a disparar a los 674 puntos

Los ADRs argentinos avanzaron hasta casi 5% en Wall Street, mientras que el riesgo país volvió a repuntar y se ubicó en 674 puntos básicos, luego de haber tocado el martes un máximo anual intradiario de 710 unidades. Los bonos soberanos en dólares finalizaron con resultados mixtos.

Así, las acciones argentinas recuperaron parte del terreno perdido tras varias jornadas de presión sobre los activos nacionales. Sin embargo, la recuperación fue dispar entre sectores y no tuvo un correlato uniforme en la deuda soberana.

En las cotizaciones del exterior, los bonos bajo ley argentina mostraron un mejor desempeño relativo. El Bonar 2029 avanzó 1,14%, seguido por el Bonar 2035 (+0,41%), el Bonar 2038 (+0,40%) y el Bonar 2041 (+0,19%). El Bonar 2030, en cambio, terminó prácticamente estable, con una baja de 0,03%.

En cuanto a acciones en el mercado porteño, el flamante índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 1,6% en pesos, en los 99.531 puntos.

DÓLARES

El dólar oficial cerró estable a $1.4950 para la compra y $1.545 para la venta, mientras que el blue cotizó en el mercado informal a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Al evaluar el comportamiento del mercado durante los últimos cinco días hábiles, el dólar blue refleja una sostenida tendencia alcista.

Esa trayectoria positiva representa una suba acumulada del 1,29 por ciento si se la compara con el valor que exhibía al inicio de este tramo, cuando operaba a $1.498,65 para la compra y a $1.545 para la venta.

De esta forma, la plaza cambiaria informal cerró la jornada con una brecha de un punto porcentual frente al tipo de cambio oficial. Así, consolidó el balance positivo de la última semana.

El Banco Central (BCRA) moderó el ritmo de compras de dólares, después de la recuperación registrada en la jornada anterior, aunque logró extender a 17 ruedas consecutivas su racha compradora. La autoridad monetaria adquirió U$S46 millones, menos de la mitad de los U$S103 millones del martes, y elevó a U$S1.149 millones el saldo positivo acumulado en octubre.

Esta acumulación también contribuyó a sostener las reservas internacionales brutas, que cerraron en U$S50.225 millones y se matuvieron por encima del nivel de los U$S50.000 millones por quinta rueda consecutiva.