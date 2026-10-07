El riesgo país sigue en baja y mejoraron las reservas

Los bonos en dólares estiraron ganancias y subieron hasta más de 1% en Wall Street. Influido por la victoria de Flávio Bolsonaro en las elecciones en Brasil, el riesgo país logró perforar los 580 puntos básicos. A su vez, las monedas de Latinoamérica se apreciaron frente al dólar y el índice de divisas latinoamericanas llegó a registrar su mayor avance diario en más de una década, sobre un 3%.

El índice que elabora JP Morgan, y que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, había alcanzado los 655 puntos a principios de mes, un máximo en once meses. Desde ese pico, el índice recortó 82 unidades.

En ese contexto, los bonos volvieron a subir liderados por los tramos más largos como el Global 2038 (1,6%) y el Global 2035 (1,5%). En ese contexto, el riesgo país cayó 4,3% y se ubicó en torno a 573 puntos básicos.

En otro orden, el índice S&P Merval trepó 1% a 2.896.853,28 puntos básicos en pesos, mientras que medido en dólares lo hizo 0,3% a 1.795,27 puntos básicos, y quebró la racha optimista que tuvo la jornada previa.

El Banco Central compró U$S41 millones y las reservas avanzaron a U$S49.123 millones.

El Gobierno confía en que todavía existe margen para sumar alrededor de U$S5.000 millones hasta fin de año, apoyado en dólares que aún deben ingresar al mercado cambiario.

LOS DÓLARES

En el mercado cambiario, el dólar mayorista se mantuvo sin cambios. Cerró en $1.511 para la compra y $1.520 para la venta, los mismos valores del lunes.

La rueda tuvo un leve aumento del volumen negociado y volvió a mostrar una cotización estabilizada. Hubo escaso margen de fluctuación durante toda la jornada.

Los mínimos se anotaron al comienzo, cuando el mayorista operó en $1.519, apenas un peso por debajo del cierre previo.

Luego, una leve presión compradora en la primera mitad del día llevó la cotización hasta máximos puntuales de $1.522,50. Durante el segundo tramo, la oferta volvió a ganar presencia y acomodó el cierre en el mismo nivel del día anterior.

Entre los dólares financieros, el MEP subió 0,20% hasta $1.541,11. El contado con liquidación avanzó 0,40% hasta $1.609,22.

En cambio, el dólar blue bajó 0,65% y cerró en $1.540. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 1,32%, mientras que el canje se ubicó en 4,42 por ciento.