El riesgo país sigue por el ascensor y llegó a los 852 puntos básicos

El riesgo país argentino trepó hasta los 850 puntos básicos, su nivel más alto en más de un año, en una jornada en la que los mercados internacionales reaccionaron con alivio a la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos.

Sin embargo, esa mejora no se trasladó a los activos argentinos: los bonos soberanos en dólares terminaron nuevamente en baja y el mercado volvió a poner el foco sobre la capacidad de pago de la deuda después de las elecciones presidenciales de 2027.

Por otro lado, el MSCI Merval perdió un 2,4% en pesos hasta los 88.238 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo un 2,6% hasta los 53 puntos.

Los ADRs argentinos operaron mixtos, con bajas de hasta 7,1% lideradas por YPF.

A su vez, los demás papeles energéticos sufrieron un magro desempeño: Pampa Energía (-5,4%), Transportadora de Gas del Sur (-2,4%). En el otro extremo, Telecom subió 0,4%.

Dólares El dólar mayorista bajó y se alejó de su último máximo histórico nominal, ya que cerró en $1.547,50. Por su parte, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación finalizó a $1.570 para la venta y el promedio del BCRA en $1.573,23.En los tipos de cambios bursátiles, el MEP operó en $1.576,63 y el CCL en los $1.677,22. El dólar mayorista bajó y se alejó de su último máximo histórico nominal, ya que cerró en $1.547,50. Por su parte, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación finalizó a $1.570 para la venta y el promedio del BCRA en $1.573,23.En los tipos de cambios bursátiles, el MEP operó en $1.576,63 y el CCL en los $1.677,22.