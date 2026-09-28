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Política y Economía

El riesgo país sigue subiendo y llega al nivel más alto en lo que va del año

Supera los las 640 puntos, con una nueva caída de los bonos en dólares

Por Redacción

Los mercados arrancan la semana en terreno negativo con los bonos soberanos cayendo y el Riesgo País argentino supera las 640 unidades, marcando un récord en lo que va del año.

Los Bonares y Globales se negocian este lunes con una caída promedio de 1,8%  y en este marco el índice elaborado por el JP Morgan trepa a 641 puntos básicos, después que el viernes pasado superó la barrera de las 600 unidades.

A nivel local, la Bolsa acumula la sexta baja consecutiva con una caída del 2,1%, siendo las acciones de Banco BBVA (-3,9%), Grupo Financiero Galicia (-3,8%) y Grupo Supervielle (-3,4%) las que encabezan las pérdidas.

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