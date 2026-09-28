El riesgo país sigue subiendo y llega al nivel más alto en lo que va del año

Los mercados arrancan la semana en terreno negativo con los bonos soberanos cayendo y el Riesgo País argentino supera las 640 unidades, marcando un récord en lo que va del año.

Los Bonares y Globales se negocian este lunes con una caída promedio de 1,8% y en este marco el índice elaborado por el JP Morgan trepa a 641 puntos básicos, después que el viernes pasado superó la barrera de las 600 unidades.

A nivel local, la Bolsa acumula la sexta baja consecutiva con una caída del 2,1%, siendo las acciones de Banco BBVA (-3,9%), Grupo Financiero Galicia (-3,8%) y Grupo Supervielle (-3,4%) las que encabezan las pérdidas.