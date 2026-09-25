El riesgo país sigue subiendo y se ubica por encima de los 600 puntos

El Riesgo País argentino continúa con tendencia alcista y este viernes superó las 600 unidades producto de una nueva caída en el valor de los bonos.

Al promediar la rueda de este viernes, el índice que elabora el banco JP Morgan se ubica en los 602 puntos básicos, el valor más alto en cinco meses. Este resultado es producto una nueva caída de los títulos soberanos, que en algunos casos es de hasta 1,7%.

Asimismo, el rendimiento del bono a 10 años de los Estados Unidos (titulo de referencia) subió por encima del 5%, lo cual amplía la brecha. Un valor tan alto no se veía desde el 8 de abril cuando había llegado a 610 puntos.

En lo que va de la semana el crecimiento fue de 70 puntos básicos. El actual nivel de riesgo soberano le impide al Estado Nacional evaluar una posible colocación en el mercado internacional de deuda voluntaria.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificaron esta semana en Estados Unidos que el plan económico no sufrirá cambios y que el país cuenta con los fondos para hacer frente al pago de la deuda pública.

No obstante, los inversores ven con inquietud los resultados sociales del programa como el aumento de la pobreza y la caída de la actividad en la mayoría de los sectores.