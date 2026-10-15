El riesgo país sube a 640 puntos y Milei dice que se debe al "fin del viejo modelo"

El Riesgo País argentino subía hoy 24 unidades en momentos en que el presidente Javier Milei aseguraba que se debe a que los mercados ven que se "está transitando el fin del viejo modelo".

De esta manera, el indicador que elabora JP Morgan se ubica en 640 puntos básicos, en una jornada en la que los bonos en dólares registraban una caída promedio del 0,7%.

Al hablar ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en Washington, Milei aseguró que el índice de su gestión se ubica en torno a los 100 puntos, pero todavía tiene impacto la gestión anterior.

"Si tomamos el Riesgo País de nuestra administración está debajo de los 100 puntos, pero lo que pasa es que Argentina está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina", aseguró Milei, y agregó, en referencia a las elecciones del año próximo, que "los argentinos van a decidir en octubre continuar este cambio".