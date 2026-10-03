El riesgo país sube y marca nuevo récord para este año

El riesgo país continúa con su escalada y alcanzó el valor más alto de 2026, al trepar hasta los 655 puntos y, de esta manera, sumó una nueva jornada en alza.

Con este nuevo salto, el indicador que elabora el JP Morgan registró un incremento de 14 unidades o el equivalente a 2,2% frente al jueves.

El valor más alto había sido alcanzado en marzo, cuando el último día de ese mes se había ubicado en los 637 puntos.

Con dos días de octubre, el ponderador ya acumula un aumento de 7,1%. En el balance de lo que va de 2026 la prima de riesgo país ya acumula un incremento de 76 enteros, lo que representa una suba del 13,8%.

El desempeño surge como consecuencia de otra mala jornada de los títulos soberanos, que cayeron hasta 0,4%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también se refirió al nivel del ponderador y sostuvo que se dio en gran parte por el “temor a volver al infierno” que existe en la previa de las elecciones de 2027 y por un “shock externo bastante brutal”.

En tanto, las acciones argentinas operaron con disparidades en Wall Street, con subas que llegaron al 2,7% (Loma Negra) y pérdidas que superaron el 4% (Globant).

En el plano nacional, el Merval avanzó 0,5% hasta los 2.711,841 puntos y la Bolsa porteña operó con resultados mixtos, acoplándose al clima financiero internacional.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista finalizó en los $1.520.

Por su parte, el dólar minorista que se vende en el Banco Nación operó a $1.540, mientras que el promedio que realiza el Banco Central de las entidades financieras se ubicó en $1.544,92.

Durante septiembre registró un avance de apenas 0,6%, mientras que las estimaciones privadas anticipan una inflación superior al 1,7% registrado en agosto.

Mientras tanto, el dólar blue cotizó en $1.555 para la venta.

Los financieros cotizaron con relativa estabilidad: el MEP se ubicó en $1.550,88, mientras que el CCL lo hizo en $1.624,38.