El Riesgo País de la Argentina continúa en alza y en la apertura de este miércoles avanza nuevamente por encima de los 1.100 puntos.

El índice que elabora el banco JP Morgan sube 39 unidades respecto de ayer y opera a 1.131 puntos básicos, en parte a que los bonos argentinos en dólares caían antes de la apertura de los mercados un 1,5%.

El ministro, Luis Caputo, dijo que esto ocurre porque los inversores temen al "escenario político".

En cuanto al dólar, el oficial abrió hoy en alza a $1.580 para la compra y $1.630 para la venta en el Banco Nación, lo que representa una suba de $15 respecto al cierre de ayer.

En tanto que el dólar blue también sube y se vende a $1.725 en el mercado informal de la city porteña, mientras los dólares financieros operaban el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.766 y el dólar Bolsa o MEP en $1.707.