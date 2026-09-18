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Subieron bonos y acciones

El riesgo país subió otra vez y cerró en los 515 puntos

Por Redacción

Los bonos argentinos en dólares operaron con leves subas y acompañaron el rebote de Wall Street.

Así, los títulos en dólares operan con subas de hasta 0,3% de la mano del Global 2041 (0,3%), Global 2046 (0,3%) y el Bonar 2030 (0,2%). En tanto, el riesgo país medido por el J.P. Morgan trepó 1,2% a 515 puntos básicos.

El dólar mayorista retrocedió y cerró a $1.510.

Entre los dólares paralelos, el blue bajó a $1.555 para la venta. Por su parte, el dólar MEP operó en $1.533,14 y el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.596,52.

El S&P Merval subió 1,1% a 3.061.511,7300 puntos en pesos.

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