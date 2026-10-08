El riesgo país subió y las acciones retrocedieron

El mercado perdió impulso después del fuerte rally registrado tras las elecciones brasileñas. En ese contexto, el S&P Merval retrocedió 2,5% en pesos y 3% en dólares, con una corrección que alcanzó especialmente a bancos y energéticas, mientras el riesgo país subió 13 puntos hasta los 586 puntos básicos, después de haber comprimido más de 80 puntos durante las primeras ruedas de la semana.

La baja se produjo después de que los activos argentinos recibieran un impulso significativo por el resultado electoral de Brasil, que mejoró las expectativas sobre la competitividad relativa de la Argentina, fortaleció el atractivo de los mercados financieros regionales y reforzó la percepción de una mayor afinidad política entre ambos gobiernos.

Sin embargo, después de tres ruedas consecutivas de subas, el mercado comenzó a mostrar una toma de ganancias, mientras la presión de las tasas estadounidenses volvió a pesar sobre los activos locales.

Tras el fuerte rebote de las ruedas anteriores, las acciones financieras concentraron buena parte de la corrección. En ese marco, BBVA cayó 4,8%, Banco Macro 4%, Supervielle 4% y Galicia 3,2%, mientras que, entre las energéticas, Transener perdió 3,5%, TGS 2,8%, Pampa 2,2% y Central Puerto 1,6%. En cambio, Metrogas avanzó 3,3%, mientras Telecom prácticamente no registró variaciones.

En Nueva York, los ADRs también corrigieron después del fuerte rebote previo, con Cresud y YPF entre las principales bajas, de 3,5% y 3,2%, respectivamente. Sin embargo, la corrección no alteró el atractivo que las consultoras encuentran en algunos sectores de cara a octubre.

Después de la fuerte compresión del riesgo país, los bonos soberanos también corrigieron, aunque con diferencias entre los distintos vencimientos. Entre los Globales, GD35 cayó 0,8%, GD38 1,1%, GD41 0,8% y GD30 0,2%.