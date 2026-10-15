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BONOS Y ACCIONES EN BAJA

El riesgo país subió y superó los 600 puntos

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Por Redacción

El riesgo país subió por segundo día consecutivo y se ubicó por encima de los 600 puntos. Los bonos soberanos bajaron en un contexto desfavorable para los mercados emergentes tras haberse dado a conocer datos de inflación de Estados Unidos, que fueron peores a los esperados por el mercado.

El indicador elaborado por JP Morgan sumó 14 unidades, hasta los 611 puntos básicos (+2,3%), de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, volvió a niveles de hace tres semanas, cuando tocó los 609 el 25 de septiembre.

Entre los bonos soberanos, los títulos bajo ley local subieron hasta 0,6% (AL41D), aunque el AE38D bajó 0,2%. En tanto, los Globales retrocedieron hasta 1,2% (GD46D).

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) tendieron a la baja tras las subas que registraron el martes, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Lideró las caídas Cresud (-4,4%), seguidos de BBVA (-3,5%), Banco Macro (-3,4%) y Grupo Financiero Galicia (-3,4%). En tanto, Telecom subió 1,6%.

El S&P Merval cayó 1,2%, hasta las 2.835.843 unidades. Esto equivalió a U$S1.760 al ajustar al dólar contado con liquidación (-1,1%). Retrocedieron Grupo Financiero Galicia (-3,2%), Central Puerto (-3%) y BBVA (-3%).

El dólar oficial apenas sumó $0,50 y cerró a $1.513. El tipo de cambio minorista apareció en las pizarras del Banco Nación a $1.535 para la venta, el mismo valor que sostiene desde el viernes pasado. El precio promedio en todos los bancos fue de $1.535,43, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar MEP apareció en las pantallas bursátiles a $1.537,42, $5,06 menos que su valor de apertura (-0,3%). El contado con liquidación (CCL) operó estable a $1.610,90.

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