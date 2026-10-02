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Economía

El Riesgo País trepa al valor más alto del año

Alcanza los 650 puntos básicos y suma una nueva suba en la semana

Por Redacción

El Riesgo País alcanzaba hoy el valor más alto del año al escalar a los 650 puntos y, de esta manera, suma una nueva jornada en alza. En tanto, al promediar la rueda de este viernes, el indicador que elabora JPMorgan subía un 2,2%.

En ese sentido, el presidente Javier Milei afirmó que este salto es responsabilidad de la coyuntura internacional, pero aseguró que, en caso de ser reelecto, se “desplomará”. No obstante, admitió que esta situación está impactando en el nivel de inversión por el encarecimiento de la tasa de interés.

En este contexto, los bonos suben hasta 1,9%, con lo cual el aumento del Riesgo País es consecuencia de un alza en la tasa de interés de referencia. Además, las acciones del MERVAL operan sin cambios y los ADRs en Nueva York lo hacen en forma mixta.

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