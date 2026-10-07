El riesgo país vuelve a subir y queda al borde de los 600 puntos

El Riesgo País argentino retoma la senda alcista este miércoles y vuelve a la zona de los 600 puntos luego de haber registrado una merma ante el buen clima de los mercados tras las elecciones presidenciales en Brasil.

Después que ayer bajara hasta las 573 unidades, el indicador que elabora JP Morgan se ubica en 595 puntos básicos.

Con este repunte, empieza a quedar atrás el viento favorable tras la victoria de Flávio Bolsonaro en Brasil, que propició dos jornadas en verde de los mercados y una caída del 12,5%.

El desempeño negativo surge como consecuencia de una mala performance de los títulos soberanos en el arranque de la operatoria. De esta manera, se revierterte la mejora de los primeros días de la semana.

Al analizar el incio de la rueda, desde PPI señalaron que "hoy la deuda soberana en dólares arranca con caídas de 1% en un clima áspero para los mercados", precisando que se da en un marco en el cual "el dólar se fortalece y los futuros de Wall Street operan en rojo".

En relación al comportamiento de las últimas jornadas, remarcó que "los Globales habían encadenado dos ruedas de avances significativos" al detallar que reaccionaron positivamente al resultado de Bolsonaro con subas de hasta 2,3% en el tramo largo, y ayer sumaron hasta 0,6% en la parte corta y 1,2% en la larga.

Al referirse al cambio de condiciones, que incluyen un rebote del precio del petróleo y la suba de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, desde PPI manifestaron que "con los Globales en rojo esta mañana, el foco estará en cuánto del rebote de las últimas dos ruedas logra sostenerse".