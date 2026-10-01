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Política y Economía

El riesgo país vuelve a superar los 630 puntos y las acciones argentinas caen hasta 6% en Wall Street

Por Redacción

El indicador de JP Morgan avanzaba 4,3% y se ubicaba en 633 puntos, tras cerrar en 607. Los bonos en dólares también operaban en baja y el dólar oficial subía.

El riesgo país volvía a subir este jueves y superaba nuevamente los 630 puntos básicos. El indicador elaborado por JP Morgan se ubicaba en 633 unidades, con un avance del 4,3% respecto del cierre previo.

El índice había llegado a tocar los 642 puntos al comienzo de la semana, su nivel máximo de 2026, y luego había cerrado en 607 unidades.

En los mercados internacionales, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaban con fuertes bajas, mientras que los bonos en dólares también registraban pérdidas. A nivel local, el S&P Merval retrocedía 2,4% en pesos y en dólares.

Las acciones argentinas operan en baja

Este jueves 1° de octubre, los papeles argentinos que cotizan en Nueva York registraban caídas de hasta 6%.

Entre las principales bajas se encontraban Telecom, con una caída de 5,7%; Corporación América, 4,4%; Banco Supervielle, 4,1%; y Banco Galicia, 3,3%.

En paralelo, los bonos argentinos en dólares que operan en el exterior retrocedían hasta 1,5%.

El riesgo país mide la sobretasa que un país debe pagar para financiarse en los mercados internacionales respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Su evolución es seguida por los inversores como una referencia sobre el costo de financiamiento y la percepción de riesgo de la deuda.

El contexto internacional

La nueva suba del riesgo país se da en un escenario marcado también por factores externos. Este jueves, el precio internacional del petróleo volvía a superar los US$100 por barril: el Brent se negociaba a US$100,89.

Días atrás, desde el Gobierno habían señalado la existencia de “dos shocks externos importantes” que podían presionar sobre el indicador: el conflicto en Medio Oriente y el nivel de las tasas de interés en Estados Unidos.

Cómo operan el dólar y los bonos

En el mercado cambiario, el dólar oficial subía $5 y se vendía a $1.545 en las pantallas del Banco Nación.

Los dólares financieros también registraban avances de hasta 0,5%. El dólar MEP se negociaba a $1.549,94, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicaba en $1.619,52.

El movimiento de los bonos y las acciones argentinas en el exterior se producía, así, en una jornada de mayor presión sobre los activos locales y con el riesgo país nuevamente por encima de los 630 puntos.

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