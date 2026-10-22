El riesgo país vuelve a superar los 700 puntos

El Riesgo País de la Argentina vuelve a superar los 700 puntos en el inicio de las operaciones de este jueves.

El indicador, que elabora el banco JP Morgan, registró una suba 29 unidades con relación al último cierre y llegó a saltó a 703 puntos básicos.

El avance es producto de una nueva caída de los bonos argentinos, que muestran bajas de hasta 0,9%.

Este movimiento es producto de la continuidad de un escenario internacional adverso, donde el precio del petróleo superó los 110 dólares y multiplica la presión sobre los valores de la energía y la inflación. Esta situación lleva a los inversores globales a considerar que la Reserva Federal volverá a aumentar la tasa de interés.

En el plano local impacta la debilidad de la economía, luego de conocerse los últimos datos oficiales que dan cuenta de que la actividad ingresó en un ciclo recesivo. El INDEC informó ayer que en agosto la economía cayó 1,7% interanual, la contracción más fuerte del año.

Esto obliga a que septiembre tenga una expansión superior a 8% para evitar que el tercer trimestre tenga resultado negativo y se confirme la recesión.

Los datos anticipados de actividad sugieren que el noveno mes del año no cerró con un resultado muy favorable.

Por otro lado, el mercado sigue esperando que el Gobierno precise cómo va a conseguir los dólares que le faltan para pagar los vencimientos de 2027.