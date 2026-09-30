"El robo del Siglo": denuncian que funcionario cobró millonaria indemnización del Estado y al día siguiente lo volvieron a contratar

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció un presunto fraude contra la administración pública a través de un funcionario que cobró una indemnización millonaria y al día siguiente fue recontratado en otro organismo del Estado.

La denuncia es contra Daniel Neira, quien según el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, cobró más de 100 millones de pesos de indemnización por haber trabajado en el ENACOM y de inmediato comenzó a desempeñarse en el INTA con un sueldo de $5.000.000.

"$109.781.999 de liquidación en el ENACOM y al otro día Gerente de Contabilidad en el INTA con $5 millones por mes. Es un escándalo", publicó Aguiar en su cuenta en X. "Imagino que a este funcionario lo sacarán esposado del INTA. Le pagan más de $100 millones a una persona y al otro día la recontratan, mientras los trabajadores del INTA cobran entre $800.000 y $1.500.000 por mes", agregó.

Aguiar, uno de los dirigentes sindicales más combativos contra la gestión de Javier Milei, pidió "ponerle un freno antes de que terminen de fundir todos los organismos y saquear el erario público. Daniel Neira coordinó su despido del ENACOM el 31 de julio y el 1 de agosto ya estaba en el INTA".

Además contó que "los trámites empezaron el 1º de julio ¡23 días antes de que le notificaran la rescisión! Pasó de un organismo a otro sin un solo día de desocupación y con los bolsillos llenos".

"Esto es un fraude sin precedentes contra el Estado", afirmó, y remarcó que "lo hace el Gobierno que hace alarde de austeridad mientras impulsa retiros voluntarios", en tanto que adelantó que "si no se toma una medida ejemplificadora, no descartamos avanzar con una medida de fuerza que nos permita cortar los delitos que se están cometiendo en varios organismos del Estado".