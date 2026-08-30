El salario mínimo pierde por goleada con la inflación

El valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que para agosto quedó fijado en $376.600 al cabo de la reunión del Consejo del Salario, marcó un aumento del 1,13% respecto de los $372.200 de julio y del 16,9% respecto de los $322.000 de agosto del año pasado.

Si bien todavía no se conoce el dato de inflación de agosto, que el Indec informará el jueves 10 de septiembre, la inflación acumulada en el último período de doce meses para los que se cuenta con datos del organismo estadístico oficial fue de 33,8% entre julio de 2025 y julio de este año. Esto es, exactamente el doble de lo que el Salario Mínimo aumentó entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

Para superar el esquema vigente, la Secretaría de Trabajo impulsa un concepto distinto al del SMVM: un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto, que buscaría incorporarse como cláusula en los convenios colectivos de trabajo (CCT). La idea oficial es que, si un trabajador cumple una jornada completa de ocho horas y su remuneración, sumados adicionales y premios, no alcanza ese piso, la empresa deba completar la diferencia.