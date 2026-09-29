El sector energético creció 3% interanual en el segundo trimestre de 2026, según el Indec

El sector energético registró un crecimiento interanual del 3% durante el segundo trimestre de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), aunque frente al primer trimestre la serie desestacionalizada cayó 1,3% y la tendencia-ciclo retrocedió 0,5%.

El indicador sintético de energía (ISE) mostró incrementos respecto del mismo período de 2025 en la generación eléctrica, el gas distribuido y los derivados del petróleo. En contraste, la energía autogenerada por la minería y la industria manufacturera disminuyó 3,7%.

La generación neta de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional aumentó 2,4% interanual durante el segundo trimestre. De acuerdo con el Indec, el resultado estuvo principalmente asociado a un incremento de la generación térmica.

En tanto, el gas distribuido, sin incluir el utilizado por las centrales eléctricas, registró una suba del 0,2% frente al segundo trimestre de 2025. Los derivados del petróleo seleccionados para la elaboración del ISE, por su parte, tuvieron un incremento conjunto del 6,2%, medido en toneladas equivalentes de petróleo.

Dentro de ese grupo, el gasoil neto de centrales eléctricas fue el producto que tuvo la principal incidencia positiva.

Durante el segundo trimestre, la minería y la industria manufacturera redujeron en conjunto un 3,7% la energía eléctrica autogenerada en términos interanuales. Sin embargo, la energía que ambos sectores enviaron al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) aumentó 14,6%, mientras que la destinada al autoconsumo cayó 8,4%.

El desempeño fue diferente entre ambas actividades. La minería incrementó un 4,1% su energía autogenerada, acompañada por una suba del 19,3% en la energía destinada al MEM y una disminución del 2,8% en la utilizada para autoconsumo.

En la industria manufacturera, en cambio, la autogeneración descendió 11,5%. El resultado estuvo determinado por una baja del 0,4% en la energía despachada al MEM y una caída del 12,7% en la destinada al autoconsumo.

Biodiésel y bioetanol

El informe del Indec también registró un crecimiento interanual del 20% en la producción de biodiésel durante el segundo trimestre de 2026. Los despachos de este biocombustible al mercado interno, además, aumentaron 12,2%.

En el caso del bioetanol, la producción total disminuyó 2,2%. La elaboración a partir de caña de azúcar cayó 16,2%, mientras que la producción basada en maíz aumentó 6,2%.

Por último, los despachos de bioetanol destinados al mercado interno registraron una disminución interanual del 5,8%.